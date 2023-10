“Despedida ao renomado pediatra paranaense, Dr. Ivan Beira Fontoura, que deixa um legado de cuidado e dedicação às crianças”

Dr. Ivan Beira Fontoura: Um Legado na Pediatria Paranaense

No dia de hoje, Curitiba e o mundo da medicina lamentam a perda de um grande profissional. O renomado pediatra paranaense, Dr. Ivan Beira Fontoura, faleceu nesta quinta-feira, deixando um legado de dedicação e cuidado às crianças e adolescentes.

Uma Vida Dedicada ao Atendimento Infantil

O Dr. Ivan dedicou boa parte de sua vida ao atendimento de crianças e adolescentes, sendo amplamente respeitado por seu trabalho. Sua incansável contribuição voluntária nas regiões litorâneas do estado do Paraná é um exemplo de comprometimento e amor à profissão.

Uma Carreira Ilustre no Hospital Pequeno Príncipe

Destaca-se a atuação de quase quatro décadas do Dr. Ivan no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Além de exercer a função de pediatra, ele também ocupou o cargo de diretor-geral do renomado hospital, demonstrando sua paixão pela medicina e pelo cuidado às crianças.

Despedida e Homenagem

A cerimônia de sepultamento do Dr. Ivan está marcada para hoje, às 17h, no Cemitério Parque Iguaçu, localizado no bairro Cascatinha, em Curitiba. A cidade se une em luto e presta homenagem a esse profissional tão dedicado e querido.

Fonte: xvcuritiba.com.br