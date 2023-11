“Descubra as delícias do Festival Comida de Boteco em Curitiba e se programe para saborear os melhores petiscos do Brasil!”

Dá tempo de você se programar para o Festival Comida de Boteco, em Curitiba

No evento, as comidas disponíveis estão nos cardápios dos mais tradicionais bares de diversas regiões do Brasil.

Com início na última quarta-feira (15), mais especificamente no Mercado Municipal Capão Raso, o evento oferece preços a partir de R$ 7,50 por meio de opções como: dadinho de tapioca com goiabada, pastel, coxinha de costela, bolinho de bacalhau e mais!

Além disso, conforme informações do portal da Prefeitura Municipal de Curitiba, o festival também conta com mais de 100 lojas que oferecem outros alimentos, bebidas e até mesmo acessórios.

Funcionamento e horários

Com o funcionamento de segunda à sábado, o chamado Espaço dos Sabores está aberto das 9h às 19h, enquanto as lojas abrem no mesmo horário e fecham às 21h. Por último, a Praça da Gastronomia também funciona das 9h às 21h.

Receitas testadas e aprovadas

Caso você não seja da região e queira reproduzir alguma receita da gastronomia de bar, o Paladar tem várias opções, testadas e aprovadas, que podem ser replicadas em casa. Confira aqui.

