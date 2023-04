Crianças da Vila Torres ganham mais de 1.000 cestas de Páscoa da Casa China

A Páscoa das crianças da Vila Torres foi mais doce com as mais de 1.000 cestas de chocolates doadas pela Casa China ao Padre Parron, da Capela Nossa Senhora Aparecida. A ação foi coordenada pelo gerente da loja do Bacacheri e envolveu diversos colaboradores durante a entrega, realizada em um comboio com o caminhão da Casa China e motociclistas do Gentleman Moto Clube, que se reuniram na Praça Afonso Botelho e seguiram até a Vila Torres.

Para o diretor da Casa China, Douglas Nomura, a ação é uma forma de levar alegria para crianças em situação de vulnerabilidade social. “Nosso objetivo foi proporcionar uma Páscoa mais alegre e mágica para essas crianças, principalmente nesta época do ano, em que muitas delas ficam na expectativa de serem lembradas pelo Coelhinho. Além disso, a doação é uma forma de nos fazermos cada vez mais presentes e próximos das comunidades onde estamos inseridos. Agradeço ao Padre Parron por estar sempre cuidando das nossas comunidades, ao Gentlemen Moto Clube e ao Gerente Carlos Gomes pela iniciativa dessa ação.”