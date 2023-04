Investimento em saúde bucal chega a sete clínicas da Regional Santa Felicidade

Sete das dez clínicas odontológicas de unidades de saúde da Regional Santa Felicidade foram reformadas nos dois últimos anos. Com isso, melhorou a qualidade do atendimento à saúde bucal prestada aos moradores de sete dos 12 bairros da Regional.

Além de garantir a privacidade de profissionais de saúde e pacientes, a divisória instalada entre as cadeiras onde trabalha cada equipe bloqueia a disseminação de vírus de transmissão respiratória. Até então, os pacientes eram atendidos em um ambiente único.

As melhorias não param por aí. Antes revestido com paviflex, o piso do ambiente agora é de granitina e o ambiente, climatizado.

Cidade Sorriso

Já estão funcionando com a nova configuração as clínicas das Unidades de Saúde Bom Pastor, Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Órleans, Pilarzinho, Vista Alegre e União das Vilas. As demais – Santa Felicidade, São Braz e Pinheiros – já tiveram a construção contratada.

A melhoria faz parte do investimento de R$ 8,7 milhões que a administração do prefeito Rafael Greca está aplicando nas 107 clínicas da rede municipal de saúde espalhadas pela cidade e que representa o maior investimento em saúde bucal da história de Curitiba.

Satisfação

“Nossa amada Curitiba vai ficar cada vez mais perto do ideal do poeta Hermes Fontes, que a chamou de Cidade Sorriso”, observou o prefeito Rafael Greca durante a solenidade de entrega da reforma da clínica da Unidade Bom Pastor. O evento aconteceu em março, como parte da programação pelos 330 anos de fundação da cidade.

Atendida no mesmo serviço de saúde, a aposentada Anize Vitek aprovou a melhoria. “Agora, melhora o atendimento, fica mais confortável”, avalia. A opinião também é compartilhada por quem trabalha no local. “Melhora a ergonomia, além de podermos dar um atendimento mais humanizado para o paciente”, observou a cirurgiã-dentista Vanessa Stramandinoli.

Das 107 unidades de saúde da Prefeitura com clínicas odontológicas, 69 já foram reformadas e estão em uso nas dez regionais administrativas em que a cidade está dividida. Outras dez passam por reforma e 26 aguardam os trâmites legais para entrarem em obras.