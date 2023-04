Após conquista do Estadual de forma invicta, Furacão segue para um desafio na temporada, a Copa do Brasil

O Athletico Paranaense conquistou o título do Campeonato Paranaense de 2023. No segundo confronto, o clube empatou por 0 x 0 diante do FC Cascavel, mas havia vencido o primeiro confronto por 2 x 1.

A equipe não perde há 20 jogos, sendo 17 pelo estadual, dois confrontos pelo Campeonato Brasileiro 2022 e uma partida pela Copa Libertadores 2023.

Porém o time das Alagoas também chega embalado para essa disputa de terceira fase da Copa do Brasil.

Com duas vitórias contra o ASA, o CRB conquistou o título do Campeonato Alagoano de 2023.

Dessa maneira, após vencer do estadual, o time comanda por Umberto Louzer, já se prepara para a 3ª fase da Copa do Brasil.

Anteriormente, a equipe havia eliminado o Operário-MS pelo placar de 5×0.

Provável escalação

CRB:

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo; Mike, Copete e Anselmo Ramon.

Técnico: Umberto Louzer.

Athletico-PR:

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura, Fernandinho e Vitor Bueno; Terans, Pablo (Vitor Roque) e Canobbio.

Técnico: Paulo Turra.

Utilidade Pública:

CRB x Athletico Paranaense

Dia: 12 de abril de 2023

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Estádio: Rei Pelé

Transmissão: Prime video.