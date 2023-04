Athletico estreia com derrota na Copa do Brasil

O Furacão estreou com derrota na Copa do Brasil. Com uma atuação muito abaixa do que vinha apresentando na temporada, a equipe comandada por Paulo Turra jogou mal e perdeu para o CRB, por 1 a 0, no Rei Pelé, na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida da terceira fase da competição.

O Athletico chegou a abrir o placar aos 8 minutos da primeira etapa com David Terans, mas a arbitragem revisou o lance no VAR e flagrou o impedimento de Canobbio no começo da jogada. O CRB pressionou o Athletico em grande parte do primeiro tempo, e só não abriu o placar porque o goleiro Bento fez boas defesas e com certeza foi o destaque do lado Rubro-Negro. A única boa chance criada pelos paranaenses foi aos 39 minutos, quando Vitor Roque encontrou espaço e finalizou, mas chutou para fora.

No início do segundo tempo, o CRB chegou ao gol logo aos 10 minutos, quando Copete fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área e encontrou Anderson Leite, que chegou empurrando a bola para o gol. Nos acréscimos, o árbitro Wilton Pereira Sampaio chegou a dar um pênalti de Romão em Vitor Roque, mas anulou, após verificar o VAR.

Com a vitória, a equipe de Alagoas terá a vantagem do empate no jogo de volta, marcado para o dia 25 de abril, terça-feira, às 21h30, na Arena da Baixada. Para avançar direto para as oitavas de final, o Athletico terá que vencer por dois gols de diferença.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (15), contra o Goiás, valido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para 18h30, na Arena da Baixada.

Ficha técnica

COPA DO BRASIL – 3ª fase – jogo de ida

CRB 1×0 Athletico

CRB:

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição (Gilvan), Fábio Alemão (Matheus Mega) e Guilherme Romão; Auremir (Falcão), Juninho Valoura (Anderson Leite) e João Paulo; Mike, Copete (David Braw) e Anselmo Ramon.

Técnico: Umberto Louzer.

Athletico:

Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick (Hugo Moura), Fernandinho (Christian) e David Terans; Cuello (Pablo), Canobbio (Willian Bigode) e Vitor Roque.

Técnico: Paulo Turra.

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Cartões amarelos: Auremir, Fábio Alemão, Falcão, Matheus Ribeiro e Umberto Louzer (C); Christian, Erick, Fernandinho e Zé Ivaldo (A)

Gol: Anderson Leite a 10′ do 1ºTempo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Tiago Gomes da Silva (GO).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).