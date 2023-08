Coxa inicia o 2° turno igual começou o 1°, levando 3 gols do Flamengo

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Na tarde de domingo quase 32 mil pessoas estiveram presentes no gigante de concreto armado para assistir um bom jogo entre Coritiba e Flamengo, os torcedores conseguiram ver muitos gols, 5 no total, porem a maioria deles ficou para o time carioca que venceu por 3×2.

O Coritiba iniciou marcando o 1° gol da partida de pênalti com Robson aos 14 minutos do 1° tempo, porém não demorou muito e outro pênalti aconteceu aos 19 minutos e o empate do Flamengo chegou com Gabigol, o jogo ficou equilibrado até os 30 minutos de jogo onde Arrascaeta marcou de cabeça quase dentro da pequena área o segundo gol do rubro negro carioca finalizando a primeira etapa em 2×1.

Já no inicio do segundo tempo ao 1° minuto do relógio após um cruzamento vindo da esquerda do ataque alviverde Edu empurrou para dentro da rede o gol de empate do time da casa , o jogo ficou equilibrado e o Coxa teve diversas oportunidades de marcar o terceiro após apagão da equipe carioca mas não conseguiu transformar as chances em gols, e no apagar das luzes aos 48 minutos da etapa complementar em um belo chute de fora da área, Gerson do Flamengo marca o 3° gol e decreta a vitória do Flamengo no Couto Pereira.

Com essa derrota a equipe do Coritiba caiu para 19° posição com 14 pontos, seu próximo adversário será o Fortaleza fora de casa no domingo dia 27 as 18 horas e 30 minutos.

O Flamengo esta na 3° posição na tabela com 35 pontos, seu próximo desafio será no Rio de Janeiro diante do Internacional no sábado dia 26 as 18 horas e 30 minutos.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 2º Turno – 20ª Rodada

CORITIBA 2×3 FLAMENGO

Coritiba

Gabriel; Diogo Batista (Natanael), Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Fransérgio (Matheus Bianqui) e Sebastián Gómez (Liziero); Marcelino Moreno (Kaio César), Robson e Edu (Diogo Oliveira).

Técnico: Thiago Kosloski

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Pulgar (Thiago Maia), Gerson, Victor Hugo (Everton Ribeiro) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabriel (Luiz Araújo).

Técnico: Jorge Sampaoli

Local: Couto Pereira

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Fabrini Beviláqua Costa (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Gols: Robson, 14, Gabriel, 19, Arrascaeta, 30 do 1º; Edu, 1, Gerson, 48 do 2º

Cartões amarelos: Robson, Matheus Bianqui, Kaio César (CFC); Bruno Henrique, Gerson, Ayrton Lucas (FLA)

Renda: R$ 1.548.515,00

Público total: 31.851 (29.527 pagantes)