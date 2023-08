Athletico empata com o Goiás e se mantém próximo ao G4

Reportagem: Admilson Leme

O Athletico-PR, empatou com o Goiás, por 1×1, na noite desta segunda-feira (21/08), no Estádio Hailé Pinheiro, Serrinha, em Goiânia, pela 20° rodada do Brasileirão.

Primeiro Tempo

Em jogo bastante movimento desde o início, ambas equipes começaram a partida buscando abrir o placar.

Aos 6 minutos Cannobio perdeu uma ótima oportunidade de inaugurar o marcador. Logo em seguida aos 11 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Goiás, após toque de mão do zagueiro Cacá, mas após checagem no VAR o lance foi anulado.

Novamente aos 19 minutos o Furacão chegou com Cannobio com um forte chute da entrada da área, Tadeu rebate para escanteio.

Aos 38 minutos de jogo, Vitor Roque recebeu de Cannobio pela esquerda, limpou a marcação e chutou no ângulo do goleiro Tadeu, abrindo o placar na Serrinha. Com o gol Vitor Roque chegou a 9 gols no Brasileirão, atrás apenas de Tiquinho Soares, que tem 13.

Já nos acréscimos da primeira etapa Bruno venceu disputa área e cabeceou e a bola passou raspando a trave.

Segundo Tempo

No retorno para a segunda etapa, Erick cruzou pela esquerda e Khellven chutou baixo no canto direito, mas Tadeu fez uma excelente defesa com os pés.

A equipe Goiânia, foi pra cima embusca do empate e com João Magdo e Edu, em lances de grande perigo a meta do goleiro Bento.

Mas o empate veio aos 35 minutos, em um belo chute de fora da área do meia Alesson, ex-Paraná Clube.

O Goiás foi pra cima nos minutos finais embusca da virada e Alesson perdeu uma boa oportunidade, pelo lado do Furacão Pablo chegou bem mas pegou mal na bola.

Com o resultado o Goiás permanece 15º lugar na tabela, enquanto o Athletico retorna ao G-6.

As equipes voltam a campo no final de semana. O Goiás visita o Corinthians no sábado, às 21h. Já o Athletico recebe o Fluminense no domingo, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 ATHLETICO-PR

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data e hora: 19 de agosto de 2023, às 20h

Cartões amarelos: Bruno Melo e Raphael Guzzo (Goiás); Vidal, Fernandinho, Erick e Canobbio (Athletico-PR)

GOLS: Vitor Roque, aos 38’/1ºT (0-1); Alesson, aos 35’/2ºT (1-1)

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Edu, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Raphael Guzzo, aos 0’/2ºT), Morelli (Dodô, aos 31’/2ºT) e Guilherme Marques (Julián Palácios, aos 31’/2ºT); Allano (Vinícius, aos 16’/2ºT), João Magno e Anderson Oliveira (Alesson, aos 16’/2ºT).

Técnico: Armando Evangelista.

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven (Madson, aos 26’/2ºT), Cacá, Zé Ivaldo e Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal (Zapelli, aos 17’/2ºT); Canobbio, Vitor Roque (Pablo, aos 37’/2ºT) e Cuello (Hugo Moura, aos 37’/2ºT).

Técnico: Wesley Carvalho.