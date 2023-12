“Corpo encontrado em córrego no Umbará: DHPP investiga caso de homicídio”

Corpo é encontrado dentro de córrego por moradores do Umbará; vítima tem marcas de violência

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso do corpo encontrado por moradores da Estrada do Ganchinho, no bairro Umbará, em Curitiba. O corpo foi localizado dentro de um córrego na manhã desta sexta-feira (08).

A vítima, que ainda não foi identificada, estava em avançado estado de decomposição. O corpo foi retirado das águas com o auxílio do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático). Não foi possível determinar, em um primeiro exame, se havia marcas de morte violenta. Serão realizados exames complementares no IML para esclarecer essa questão. Acredita-se que a vítima seja do sexo masculino.

O corpo estava enrolado em um lençol e foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para análise e identificação.

Fonte: www.bandab.com.br