Curitiba terá fim de semana com “friozinho” e possibilidade de chuva

Previsão do tempo em Curitiba: fim de semana com “friozinho”

O calorão dá um tempo e o fim de semana será de “friozinho” em Curitiba. Neste sábado (09), as temperaturas vão ficar entre 14 e 19 graus com tempo nublado, segundo o Simepar. A frente fria se afasta em direção ao Sudeste do Brasil e as chances para ocorrência de chuvas diminuem em muitas regiões do Paraná, inclusive na Grande Curitiba e no Litoral. No domingo (10), a mínima será de 15 graus e a máxima vai a 21 graus com possibilidade de chuva.

Fonte: Bem Paraná

Mulher escapa de ser “esmagada” por caminhão em Curitiba

Uma motociclista escapou por muito pouco de ficar embaixo de um caminhão na Linha Verde esquina com Avenida Salgado Filho, no Guabirotuba, em Curitiba, na tarde desta sexta (8). Segundo informações da Guarda Municipal de Curitiba, ela pulou da moto antes que o caminhão passasse por cima do veículo. Ela não sofreu ferimentos.

Fonte: Bem Paraná

Médico paranaense é internado na Espanha com Covid grave

Em expediente encaminhado nesta sexta feira (8) ao Ministério das Relações Exteriores, o deputado Ney Leprevost, presidente da Frente Parlamentar da Medicina, solicitou o translado urgente do médico Mitsuru Miyaki, 73 anos, pediatra e ícone da medicina paranaense. Segundo informações de familiares, o Dr Mitsuro estava em cruzeiro pela Europa, quando em 6 de novembro apresentou um quadro de confusão mental e precisou ser internado em Barcelona. Ele foi diagnosticado com Covid-19, meningite e infecção generalizada, foi intubado e necessitou de uma traqueostomia.

Fonte: Bem Paraná

Novo Parque de Diversões do Barigui será inaugurado em Curitiba

Curitiba ganha, neste sábado (9), mais uma opção de lazer para crianças e adultos. O vice-prefeito, Eduardo Pimentel, inaugura, às 11h, o Park da Cidade, novo Parque de Diversões do Barigui. Com 17 atrações, o parque ocupa 8 mil metros quadrados junto ao estacionamento. O acesso ao parque é gratuito e a entrada para cada brinquedo custa R$ 10.

Fonte: Bem Paraná

Briga de trânsito acaba com um apedrejado e um ferido com uma foice em Curitiba

Uma briga de trânsito quase acabou em tragédia na tarde desta sexta (8) na Rua Frederico Foerster, no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Dois motoristas começaram uma briga de trânsito ainda Linha Verde e pararam os carros na Rua Frederico Foerster. A discussão ficou mais acalorada e um deles atirou pedras no outro. Para revidar, o outro homem pegou uma foice e feriu o “inimigo”.

Fonte: Bem Paraná

Ataque de abelhas deixa feridos em Curitiba

Pelo segundo dia consecutivo, Curitiba registrou ataque de abelhas. Segundo informações dos bombeiros, duas pessoas ficaram feridas após ataque de abelhas, na manhã desta sexta (8), na Praça Cecília do Rego Almeida, no bairro Cristo Rei. Um homem e uma mulher ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais.

Fonte: Bem Paraná

Pedido de cassação de mandato de Ademar Traiano é protocolado

O deputado estadual Renato Freitas (PT) protocolou no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná um pedido de cassação do mandato de Ademar Traiano (PSD). O pedido, protocolado nesta sexta-feira (8), acusa quebra de decoro parlamentar parte do atual presidente da Assembleia.

Fonte: Bem Paraná

Grave acidente interdita BR-116 em Piraquara

Um grave acidente às 11h55 interditou totalmente a BR-116, sentido Sul, nesta sexta-feira, 8 de dezembro, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. A batida do tipo engavetamento foi na altura do km 89 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sete veículos bateram.

Fonte: Bem Paraná

Athletico é o 4º no ranking da CBF e Coritiba está fora do top-20

O Athletico é o time mais bem colocado entre os paranaenses no Ranking Nacional de Clubes. A classificação técnica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a temporada 2024 foi divulgada nesta sexta-feira (8).

Fonte: Bem Paraná

Coritiba se desfaz de mais três jogadores e não vai renovar com Alex Muralha e Régis

O Coritiba se desfez de mais três jogadores do elenco que estava disputando o Brasileirão: o goleiro Marcão, o lateral-direito Hayner e o ponta Gabriel Silva. O clube confirmou a informação nesta sexta-feira (8), nas redes sociais. Além disso, o clube definiu que cinco jogadores que voltariam de empréstimo – como o goleiro Alex Muralha – não vão ficar para o próximo ano.

Fonte: Bem Paraná

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br