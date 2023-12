Briga violenta entre motoristas termina com pedrada na cabeça e foiçada no braço no Pinheirinho

Discussão de trânsito entre motoristas termina com pedrada na cabeça e foiçada no braço no Pinheirinho

Um jardineiro e o motorista de um carro dos Correios se desentenderam no trânsito e se envolveram em uma briga violenta que começou na Linha Verde e terminou no bairro Pinheirinho, em Curitiba. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (08).

Um dos motoristas envolvidos na briga, que trabalha como jardineiro, disse que estava voltando do serviço, quando o motorista dos Correios que vinha logo atrás começou a buzinar e fazer sinal de luz querendo passagem.



“A pista rápida da esquerda estava livre e eu fiz sinal pra ele ir pela outra pista. Aí ele pegou e jogou o carro em cima de mim e eu joguei o carro em cima dele. Pra não ter mais briga, eu saí da Linha Verde, mas ele veio atrás de mim, fechou um carro, saiu, pegou duas pedras e tacou em mim”, contou o jardineiro.

Na sequência, o jardineiro teria se defendido pegando uma foice que tinha no carro e acertando o braço do outro motorista.

O dr. Toso, do Siate, falou sobre o estado de saúde das vítimas.



“Um deles levou uma foiçada no braço, mas chegamos aqui e ele já tinha ido embora. O outro rapaz levou uma pedrada na cabeça, mas está tranquilo, consciente, apenas um ferimento no couro cabeludo”, explicou.

Sem prisões

O cabo Vilmar, da Polícia Militar (PM), afirmou que nenhum dos motoristas quis representar contra o outro, por isso ninguém foi preso.

“No local, eles foram identificados, os dois com lesões corporais leves, nenhum quis representar contra o outro. Nessa ocorrência é preciso ter representação do ofendido e nenhum quis fazer”, disse.

O motorista dos Correios recusou o atendimento do Siate e foi até a UPA Pinheirinho por conta própria.

