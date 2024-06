Coritiba perde e segue sem vencer fora de casa.

Reportagem Admilson Leme

O Ceará, venceu o Coritiba por 1×0, na noite desta sexta-feira (31/05), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro- Série B , o jogo foi realizado no Estádio Governador Plácido Castelo, (Castelão), em Fortaleza, no Ceará.

O Coritiba não vence como visitante há três meses. A última vitória foi contra o Cianorte, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, em 03 de março.

Primeiro Tempo

O jogo começou bastante movimentado entre as duas equipes buscando o gol, mas logo o Ceará dominou as ações e o Coritiba se retrancou.

O Ceará tentou furar a defesa do Coxa no jogo áereo, mas sem eficiência.

Aos 19 minutos, Jean chuta de fora da área, e Morisco defende.

Mas a melhor oportunidade foi em uma jogada individual de Erick Pulga, aos 38 minutos, que chutou forte no canto, mas Morisco defende.

Segundo Tempo

Já no início da segunda etapa, aos 3 minutos, o Ceará abriu o placar, após cobrança de escanteio de Lourenço, Facundo Barceló cabeceou forte e mandou para o gol.

O Coritiba saiu para o jogo, embusca do empate, e criou mais espaços. E o Ceará foi pra cima para tentar ampliar o placar.

Erick Pulga aos 5 minutos e aos 19 minutos, com chutes de fora da área, assustaram Morisco.

Aos 23 minutos, em cobrança de escanteio, Castilho tentou um gol olímpico, mas Morisco dá um tapinha para escanteio.

Aos 33, Richardson desarmou Maurício Antônio na saida de bola, invadiu a área, e na cara do gol, bateu em cima do goleiro.

Já nos acréscimos, em cobrança de escanteio, tentando um gol olímpico, a cobrança de Yago do Coritiba, acertou a trave.

Após o apito final, a torcida alvinegra comemorou a vitória, que colocou o Ceará provisoriamente no G4.

Próximos Jogos

Coritiba joga em 7 de junho (sexta-feira), contra o Ituano, às 19h, no Couto Pereira.

Já o Ceará visita o Vila Nova, na segunda-feira (10), às 19h.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – Série B 2024

8ª rodada – 31/5/2024

Ceará 1 x 0 Coritiba

Ceará: Richard; Raí Ramos, Jonathan, Jean Írmer (Richardson), David Ricardo e Paulo Victor (Matheus Bahia); De Lucca, Lourenço (Guilherme Castilho) e Aylon (Saulo Mineiro); Erick Pulga e Facundo Barceló.Técnico: Vagner Mancini.

Coritiba:Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli (Fransérgio), Vini Pauista (Geovane Meurer), Matheus Frizzo (Yago); Figueiredo, Lucas Ronier (Wesley Pomba) e Damião (Brandão).Técnico: James Freitas.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

Gols: Facundo Barceló, aos 3′ do 2ºT (CEA)

Cartões amarelos: Figueiredo, Natanael, Bruno Melo, Lucas Ronier (CFC); Jean Írmer, Paulo Victor (CEA).

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).