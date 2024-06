Athletico perde e terá que jogar os play-offs

Reportagem: Fernando Plantes

Nesta quinta-feira (30), o Furacão mais uma vez jogou mal e perdeu por 1 a 0 para o Sportivo Ameliano, na Ligga Arena.

O Rubro-Negro agora terá que jogar o playoff do torneio continental contra um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores, provavelmente o Cerro Porteño. O sorteio dos confrontos e do chaveamento está marcado para a próxima segunda-feira (3), em Luque, no Paraguai.

O primeiro tempo começou bem movimentado, com os dois lados buscando o ataque. Mais avançado, o Sportivo Ameliano foi quem comandou os 10 minutos iniciais, chegando mais vezes ao ataque e dando trabalho à defesa do Athletico, que esbarrava na marcação do adversário no meio-campo, não conseguindo chegar ao ataque.

Aos 36 minutos, o Rubro-Negro chegou a balançar as redes. Em jogada rápida, Alex Santana escapou da marcação e na hora de invadir a área, a bola escapou um pouco e Pablo se antecipou e chutou para o gol, abrindo o placar. Mas o camisa 92 estava em posição de impedimento e a arbitragem acabou anulando o gol.

No segundo tempo, o Athletico voltou ofensivo e em menos de 5 minutos teve duas boas chances de gol, que não foram aproveitadas. Embora o empate fosse o suficiente para garantir o primeiro lugar, o técnico Cuca partiu para o tudo ou nada ao tirar Erick para colocar o atacante Mastriani.

Só que no primeiro lance após a troca, o Sportivo Ameliano aproveitou uma falha da defesa para abrir o marcador. Aos 17 minutos, Vera roubou a bola de Esquivel e, dentro da área tocou para Torales, sozinho, de frente para o gol, só chutar na saída de Bento.

O gol do time paraguaio mudou completamente o ambiente na Ligga Arena. Assim como foi contra o Danubio, após sofrer o gol, o Furacão se perdeu completamente em campo. Cuca mais uma vez, empilhou atacantes, mas o time não aproveitava as chances. Alex Santana perdeu duas chances incríveis na cara do gol.

Com o passar do tempo, a pressão da arquibancada foi aumentando, o nervosismo em campo era nítido e o Athletico não conseguiu buscar o empate, amargando o segundo lugar no grupo.

No domingo (02/06), a equipe encara o Fortaleza, ás 18h30, no Presidente Vargas, pela sétima rodada do Brasileirão, que será retomado após duas rodadas de paralização.

FICHA TÉCNICA

COPA SUL-AMERICANA

Grupo E – 6ª rodada

ATHLETICO 0x1 SPORTIVO AMELIANO

Athletico

Bento; Leo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Mastriani), Alex Santana (João Cruz) e Zapelli (Christian); Cuello, Canobbio e Pablo (Di Yorio). Técnico: Cuca

Sportivo Ameliano

Rossi; Julio Gonzalez, Francisco Baez, Juan Patiño, Thonas Gutierrez e Aldo Maiz (Zaracho); Luis Martinez, Abel Paredes, Alejandro Samudio (Fredy Vera) e Contrera (Richar Torales); Iván Valdez (Franco). Técnico: Pedro Sarabia

Local: Ligga Arena

Público total: 26.026

Renda: R$ 893.790,00

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Assistente: Facundo Rodriguez (ARG) e Gisella Trucco (ARG)

VAR: Francisco Gilabert (CHI)

Gols: Richar Torales, 16 do 2º

Cartões amarelos: Madson (CAP); Contrera, Aldo Maiz, Rossi (AME)