Coritiba empata com o Santos, frusta a torcida e segue sem vencer

Reportagem: Fernando Plantes

Com um bom público no Couto Pereira, o Coritiba decepcionou a torcida e ficou no empate por 0 a 0 com o Santos, na tarde deste sábado (10), pela 10ª rodada do Brasileirão. Os torcedores fizeram protestos contra o time e o técnico Antônio Carlos Zago, durante e após a partida, com vaias e gritos de “vergonha”.

O jogo teve poucas chances de gol. O alvi-verde segue na lanterna do campeonato brasileiro, com apenas quatro pontos, ainda sem vencer. Somando toda temporada, já são 16 partidas sem vitória, o maior jejum da história do clube. Já o Santos segue no meio da tabela, com 13 pontos.

O melhor em campo foi o goleiro Gabriel, foi seguro no gol coxa-branca. Não foi muito exigido, mas no primeiro tempo salvou um gol do Santos ao defender em dois tempos a finalização de Soteldo.

Por outro lado o pior em campo foi o atacante Alef Manga que passou despercebido pela partida.

Na próxima rodada, o Coritiba joga novamente no Couto Pereira, diante do Internacional, somente dia 22 de junho, por causa da data Fifa. O Santos tem como adversário o Corinthians, na Vila Belmiro, dia 21/06.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro

10ª rodada

10/06/2023

Local: Estádio Couto Pereira/Curitiba

Coritiba 0 x 0 Santos

Coritiba:

Gabriel; Henrique, Jean Pedroso (Kaio César) e Thiago Dombroski (Victor Luís); Natanael, Liziero (Junior Urso), Bruno Gomes (Andrey), Marcelino Moreno (Zé Roberto) e Jamerson; Robson e Alef Manga.

Técnico: Antônio Carlos Zago.

Santos:

João Paulo; Nathan (João Lucas), Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Alison (Camacho), Dodi e Lucas Lima (Rodrigo Fernández); Mendoza, Marcos Leonardo (Bruno Mezenga) e Soteldo (Ângelo).

Técnico: Odair Hellmann.

Cartões amarelos: Thiago Dombroski, Victor Luís e Robson (CFC); Camacho (SAN)

Cartão Vermelho: Camacho, aos 46’/2ºT.

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ).

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).