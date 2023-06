Paraná vence e se mantém vivo na série prata

Reportagem: Admilson Leme

O Paraná Clube venceu o Iguaçu por 1 a 0, neste domingo no estádio Antiocho Pereira, em União da Vitória. Em jogo válido pela 7° rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2023

Após cinco partidas sem vitórias (4 empates e 1 derrota) o Tricolor da Vila voltou a vencer na competição.

Já no início da primeira etapa o Paraná Clube chegou ao gol da vitória, João Gabriel bateu uma falta e Liliu cabeceou para o gol, mas o goleiro Léo Lopes defendeu. No rebote, o zagueiro Geovane abriu o placar para o Tricolor, com um belo gol.

O jogo ficou amarrado e o time do Iguaçu criou oportunidades de empatar a partida, mas o sistema defensivo do Tricolor conseguiu afastar o perigo.

No Segundo tempo a equipe do Iguaçu foi pra cima e pressionou bastante, e em três oportunidades chegou com perigo a meta Tricolor.

Ícaro perdeu um gol cara a cara com o goleiro Felipe, e Vandinho em duas oportunidades quase empatou a partida, na primeira Felipe defendeu e na segunda Romarinho salvou.

Já nos acréscimos, uma pequena confusao em campo, onde Lucas Guedes e o técnico Ageu Gonçalves, do Iguaçu, e Liliu e Luis Roberto do Paraná foram expulsos.

O Paraná Clube fecha a primeira fase com duas partidas na Vila Capanema. Na sexta-feira recebe o Araucária, as 19h30. E depois enfrenta o líder Patriotas, no dia 25, um domingo, às 15h30.

FICHA TÉCNICA

IGUAÇU 0x1 PARANÁ

Local: Estádio Antiocho Pereira, em União da Vitória

Público: 3.941

Iguaçu: Léo Lopes; Lucão, Heverton, Van Dal e M.Boito; Pablo (Ardlei), Adãozinho e Ícaro; Vandinho (Lucas Guedes), Ataliba e Romão (Uiller Tanque).

Técnico: Ageu

Paraná: Felipe; Luis Roberto (Anderson Tanque), Geovane, Caio, Júlio Vaz e Diogo Carlos (Rafael Furlan); Romário, Gui Marques (Pedrinho), Romarinho e João Gabriel; Liliu.

Técnico: Fahel Junior

Gol: Geovane (Paraná)

Expulsões: Lucas Guedes e Ageu Gonçalves (Iguaçu), Liliu e Luis Roberto(Paraná)

Cartões amarelos: Felipe, Geovane, Romarinho, Rafael Furlan(Paraná)e Lucão(Iguaçu).

Árbitro: Robson Babinski