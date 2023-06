Athletico abre 2X0, mas cede empate no final diante do América-MG

O Furacão chegou á abrir 2 a 0, mas sofreu o empate do América-MG por 2 a 2, na manhã deste domingo (11), no Mineirão, pela 10ª rodada do Brasileirão. Vitor Roque e Christian, um em cada tempo, fizeram para o rubro-negro, mas Wellington Paulista e Danilo Avelar igualaram o placar.

No péssimo gramado do Mineirão, o Athletico teve dificuldades na troca de passes e viu o América-MG pressionar no começo. Felipe Azevedo acertou a trave logo aos oito minutos. Mas, no lance seguinte, após um contra-ataque, Vitor Roque abriu o placar. O lateral Fernando cruzou na medida para o camisa 9 cabecear para o gol.

O 1 a 0 deu tranquilidade ao time, que sofreu menos defensivamente. Na etapa final, Christian, também de cabeça, ampliou. Aos três minutos, Hugo Moura cruzou na medida para o camisa 88 fazer o segundo gol.

Aos 30′, a bola tocou no braço de Canobbio após chute de Juninho. O arbritro marcou Pênalti, o goleiro Bento defendeu a cobrança de Wellington Paulista, mas o atacante pegou o rebote e descontou para o time mineiro.

O Coelho então chegou ao empate no último minuto dos acréscimos, com Danilo Avelar de cabeça. O Furacão segue sem vencer o América-MG em Minas Gerais por Campeonatos Brasileiros.

Com o resultado, o Furacão deixou de entrar no G4 e se manteve na sétima posição, com 16 pontos. O Coelho segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 8 pontos.

Agora, o Brasileirão fica parado para o período de data Fifa. O Athletico só volta a campo diante do São Paulo no dia 21, uma quarta-feira, às 19h, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

10ª rodada

Local: Mineirão/Belo Horizonte

Data: 11/06/2023

América-MG 2×2 Athletico

Athletico:

Bento, Madson, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura (Matheus Felipe), Erick e Alex Santana (Léo Cittadini); Christian (Willian Bigode), Canobbio (Cuello) e Vitor Roque (Thiago Andrade).

Técnico: Paulo Turra.

América-MG:

Pasinato; Marcinho, Maidana, Wanderson e Danilo Avelar; Lucas Kal (Rodriguinho), Breno (Martínez), e Juninho; Everaldo (Renato Marques), Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda) e Aloísio (Wellington Paulista).

Técnico: Vagner Mancini.

Gols: Vitor Roque, aos 9′, do 1ºT e Christian, aos 3′, do 2ºT (CAP); Wellington Paulista, 31′, e Danilo Avelar, aos 52′, do 2ºT (AME).

Cartões Amarelos: Marcinho, Aloísio (AME); Vitor Roque, Canobbio, Erick, Bento (CAP).

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP).

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Evandro de Melo Lima (SP). VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP).