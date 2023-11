Brasil perde novamente e cresce pressão sobre Diniz

Reportagem: Fernando Plantes

O Brasil decepcionou mais uma vez o torcedor. Após três minutos iniciais arrasadores, a Seleção abusou de perder gols e de dar espaços ao atacante Luis Díaz. E o craque do Liverpool resolveu o jogo, virando a partida para a Colômbia, que venceu por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (16) em Barranquilla.

A Seleção começou com tudo, pressionando na marcação e perdendo um gol com Vinícius Júnior com um minuto de jogo. E apenas três minutos foram necessários para Vini tabelar com Martinelli e o atacante do Arsenal abriu o placar. Depois de fazer 1×0, o Brasil reduziu o ritmo e foi recuando. Marcada com mais força, nossa defesa começou a bater cabeça e Alisson precisou trabalhar. Aos 27 minutos, Vinícius sentiu a coxa e foi substituído por João Pedro, atacante do Brighton da Inglaterra.

Na volta do intervalo os donos da casa voltaram pressionando. Mas o Brasil passou a chegar mais no ataque, levando muito perigo com Raphinha (que chegou a acertar a trave esquerda) e João Pedro. Do lado colombiano, Luis Díaz era perigosíssimo. E foi ele quem empatou, aos 29 do segundo tempo, de cabeça, aproveitando a defesa parada da Seleção. E também virou, outra vez na cabeça, entre Marquinhos e Emerson Royal. Fernando Diniz colocou Endrick, Pepê e Paulinho, mas a Seleção não teve forças para buscar o empate.

O Brasil segue com sete pontos, agora em cinco jogos. E está na quinta posição nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A próxima partida do Brasil será na terça-feira (21), contra a Argentina de Messi, às 21h30, no Maracanã. Os atuais campeões mundiais também perderam na rodada, para o Uruguai em Buenos Aires.

FICHA TÉCNICA

ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

1º Turno – 5ª Rodada

COLÔMBIA 2×1 BRASIL

Colômbia:

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Machado (Cristián Borja); Uribe (Sinisterra), Castaño (Lerma), Carrascal (Richard Ríos), James Rodríguez e Luis Díaz; Santos Borré (Córdoba).

Técnico: Néstor Lorenzo

Brasil:

Alisson; Emerson Royal, Gabriel Magalhães (Douglas Luiz), Marquinhos e Renan Lodi (Pepê); André, Bruno Guimarães e Rodrygo (Paulinho); Vinícius Júnior (João Pedro), Gabriel Martinelli e Raphinha (Endrick).

Técnico: Fernando Diniz

Local: Roberto Melendez (Barranquilla-COL)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Gols: Gabriel Martinelli 3 do 1º; Luis Díaz 29 e 33 do 2º

Cartões amarelos: Sánchez (COL); Renan Lodi, Pepê (BRA)