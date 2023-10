Athletico-PR empata com o RB Bragantino

Reportagem: Admilson Leme

O Athletico-PR, empatou com o RB Bragantino, por 1×1, na noite deste domingo (08/10), no Ligga Arena, em Curitiba, pela 26° rodada do Brasileirão.

Primeiro Tempo

Athletico-PR começou o confronto melhor e levou perigo aos 18 minutos com Pablo. E com Erick, aos 28 minutos, forçando o goleiro Cleiton a fazer boas defesas.

Mas quem abriu o placar foi o Bragantino, aos 33 minutos, após receber de Matheus Fernandes, Eric Ramires, bateu cruzado sem chances para Bento.

A vantagem não durou muito. Aos 39 minutos , Pablo aproveitou passe de Zapelli e deixou tudo igual na saída do goleiro Cleiton.

Nos acréscimos, Eduardo Sasha e Pablo desperdiçaram boas oportunidades.

Segundo Tempo

O segundo tempo começou com o time da casa, carimbando a trave em cabeceio de Erick, após cruzamento de Cannobio, aos quatro minutos.

Aos 32, Cleiton saiu mal do gol, Rômulo tocou de cabeça, mas Léo Ortiz tirou encima da linha.

Depois disso, o confronto ficou equilibrado e o jogo ficou morno, os técnicos começaram a fazer mudanças, mas as alterações não surtiram efeito.

E o placar se manteve até o apito final.

A torcida voltou a protestar ao final da partida com mais um empate em casa. E Wesley Carvalho, segue pressionado no comando.

Como Fica

O Athletico-PR é o oitavo colocado, com 41 pontos.

O Red Bull Bragantino manteve a 2ª posição, com 46 pontos, nove atrás do líder Botafogo.

Próximos Jogos

O Athletico-PR, enfrenta o Grêmio, no dia 18 de outubro, quarta-feira, às 19h, na Arena do Grêmio.

O RB Bragantino, visita o Santos, dia 19 de outubro, quinta-feira, às 20h, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO

26ª rodada – 08/10/2023

Athletico 1 x 1 Red Bull Bragantino

Athletico: Bento; Cacá, Kaíque Rocha e Esquivel; Cuello, Erick (Alex Santana), Fernandinho (Hugo Moura), Vitor Bueno e Zapelli (Rômulo); Canobbio, Cuello (Thiago Andrade) e Pablo (Arriagada).

Técnico: Wesley Carvalho.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom (Raul) e Eric Ramires (Gustavinho); Helinho, Vitinho (Laquintana) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas).

Técnico: Pedro Caixinha.

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Público: 15.389 pessoas

Gols: Eric Ramires (RBB), aos 34/1º, Pablo (CAP), aos 40/1ºT

Cartões amarelos: Fernandinho (CAP); Juninho Capixaba, Aderlan, Raul e Helinho (RBB).

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ).

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).