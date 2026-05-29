Izzy Mais
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Economia

Indústrias da CIC se mobilizam contra aumento da energia

CIC entra na mobilização contra reajuste da energia que preocupa indústrias que serão afetadas negativamente, segundo o presidente da AECIC, Celso Luiz Gusso

3
Indústrias da CIC se mobilizam contra aumento da energia

No último dia 21 de Maio, a Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (AECIC) manifestou oficialmente preocupação com os impactos das recentes Notas Técnicas da ANEEL — nº 24/2026, 34/2026 e 44/2026 — que tratam de reajustes tarifários da energia elétrica.

Em ofício encaminhado ao presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, a entidade destacou que acompanha e apoia as manifestações já apresentadas por federações e associações do Paraná, entre elas a FIEP, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura e a Associação Comercial do Paraná.

As entidades alertam para o risco de um aumento considerado excessivo na tarifa de energia, com potencial de comprometer a competitividade de milhares de indústrias paranaenses.

“A manifestação da FIEP e demais entidades, que assumiram o bem elaborado estudo demonstrativo do exacerbado aumento de energia elétrica, com certeza fará com que a ANEEL se debruce sobre o assunto para considerar as milhares de indústrias que serão afetadas negativamente”, registrou o presidente da AECIC, Celso Luiz Gusso, no documento enviado à agência.

Em outro ofício, a AECIC também comunicou ao presidente do Sistema Fiep, Virgílio Moreira Filho, sua solidariedade às medidas adotadas pela federação e colocou-se à disposição para reforçar o movimento empresarial contra os reajustes.

Impactos no setor produtivo

Segundo a avaliação das entidades, o aumento da energia elétrica pode atingir diretamente a indústria, o comércio, os serviços e o agronegócio. Para as indústrias, o principal efeito seria a elevação dos custos operacionais e a perda de competitividade. No comércio e nos serviços, parte desse impacto pode chegar ao consumidor final por meio do aumento de preços. Já no agronegócio, a preocupação envolve os custos de produção, armazenagem e logística.

A mobilização da AECIC reforça a união de entidades empresariais do Paraná em defesa de tarifas mais equilibradas, para evitar que o setor produtivo seja penalizado por reajustes considerados acima da capacidade de absorção das empresas.


Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Economia

Apras Jovem é lançado na ExpoApras com foco nas novas lideranças do varejo

Apras Jovem é lançado na ExpoApras com foco nas novas lideranças do varejo

A iniciativa da Associação Paranaense de Supermercados fortalece a participação de jovens empresários e sucessores...Economia
Ler artigo
Atenção, Empreendedor: o que muda no Simples Nacional para 2027 e os prazos que você não pode perder

Atenção, Empreendedor: o que muda no Simples Nacional para 2027 e os prazos que você não pode perder

Nova resolução define regras de enquadramento, prazos antecipados e impactos da Reforma Tributária com IBS e CBSEconomia
Ler artigo
Entre o avanço e os vazios: a transformação da região sul de Curitiba

Entre o avanço e os vazios: a transformação da região sul de Curitiba

Crescimento urbano, novos investimentos e mudanças no comportamento do consumidor redesenham o comércio tradicional...Economia
Ler artigo
Sindaruc destaca importância da ExpoApras 2026 para fortalecimento do setor no Paraná

Sindaruc destaca importância da ExpoApras 2026 para fortalecimento do setor no Paraná

Presidente Paulo Salesbram ressalta geração de negócios, inovação e o papel da Ceasa no abastecimento estadualEconomia
Ler artigo
Ceasa Paraná e Sindaruc destacam força do hortifruti na ExpoApras 2026

Ceasa Paraná e Sindaruc destacam força do hortifruti na ExpoApras 2026

Estande reuniu produtores e permissionários em feira que movimentou R$ 1,1 bilhão em negócios em PinhaisEconomia
Ler artigo
Curitiba lança portal gratuito que conecta trabalhadores a vagas de emprego

Curitiba lança portal gratuito que conecta trabalhadores a vagas de emprego

Plataforma Emprega Curitiba reúne oportunidades em diversos setores e permite cadastro e candidatura de forma...Economia
Ler artigo
Como se preparar para o Imposto de Renda 2026

Como se preparar para o Imposto de Renda 2026

Thiago Pereira Pinto - Contador CRC PR 032640Economia
Ler artigo
Funcionário Público e PASEP

Funcionário Público e PASEP

O que as decisões do STJ revelam sobre a responsabilidade do Banco do Brasil.Economia
Ler artigo
Condor inaugura mais um hipermercado no CIC

Condor inaugura mais um hipermercado no CIC

E segue crescimento reforçando raízes na comunidadeEconomia
Ler artigo
Econag: onde a contabilidade parceira ajuda a crescer

Econag: onde a contabilidade parceira ajuda a crescer

.Economia
Ler artigo
Ceasa fortalece o campo e reforça papel estratégico para Curitiba e o Paraná

Ceasa fortalece o campo e reforça papel estratégico para Curitiba e o Paraná

.Economia
Ler artigo
A Ascensão e Queda da Bad Boy no Brasil

A Ascensão e Queda da Bad Boy no Brasil

Como uma marca de surf californiana se tornou o maior ícone do jiu-jitsu brasileiro e acabou vítima do próprio...Economia
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas