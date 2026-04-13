Como se preparar para o Imposto de Renda 2026

A temporada de acerto de contas com o "Leão" chegou.
Todos os anos, milhões de brasileiros precisam declarar seus rendimentos à Receita Federal.
Quem se organiza cedo evita correria, erros e o risco de cair na malha fina.
Confira este guia simples para declarar sem sustos:
Quem é obrigado a declarar em 2026?
Você deve entregar a declaração se, em 2025, se enquadrou em qualquer uma destas situações:
• Renda: Recebeu mais de R$ 35.584,00 em rendimentos tributáveis (salário, aposentadoria, aluguel).
• Rendimentos Isentos: Recebeu mais de R$ 200 mil (FGTS, indenizações, heranças).
• Investimentos: Operou na Bolsa de Valores ou possui criptoativos.
• Patrimônio: Tinha bens (casa, carro, terrenos) que somam mais de R$ 800 mil em 31/12/2025.
• Ganho de Capital: Vendeu um bem com lucro (ex: vendeu um carro por valor maior do que comprou).
Documentos que você deve separar agora
Organizar um "checklist" facilita o preenchimento e evita esquecimentos.
Atenção: O que muda e o que não muda
Existe muita notícia sobre a "Isenção para quem ganha até R$ 5 mil". Cuidado com a confusão
Prazos e Vantagens
• Período: De 23 de março a 29 de maio de 2026.
• Por que entregar cedo? Quem envia a declaração no início da temporada entra nos primeiros lotes de restituição e recebe o dinheiro de volta mais rápido.
Cuidado: evite a Malha Fina
Dica extra: Se o seu caso for complexo, vale a pena consultar um contador para garantir que você não pague imposto a mais desnecessariamente. A Conth Contabilidade está preparada com as regras atuais, para evitar que você tenha problemas com o fisco!
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Admilson Leme