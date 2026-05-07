Conth Contabilidade
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Economia

Apras Jovem é lançado na ExpoApras com foco nas novas lideranças do varejo

A iniciativa da Associação Paranaense de Supermercados fortalece a participação de jovens empresários e sucessores no setor supermercadista e prepara novas lideranças para o futuro do varejo.

71
ReproduçãoApras Jovem é lançado na ExpoApras com foco nas novas lideranças do varejo

A Associação Paranaense de Supermercados (Apras) lançou oficialmente o Apras Jovem

durante a ExpoApras 2026, realizada em Pinhais até o dia 16. A iniciativa foi criada para

fortalecer a participação de jovens empresários, gestores e sucessores no setor

supermercadista, estimulando o associativismo e preparando novas lideranças para o futuro do

varejo.

O Apras Jovem será presidido por Daniel Pegoraro Júnior, diretor comercial do Grupo Irani,

com Isadora Schmidt Dal Berto, futura sucessora da Rede Ítalo, como vice-presidente. A posse

oficial da diretoria aconteceu durante o jantar da ExpoApras, no dia 14, reunindo lideranças do

setor e convidados.

De acordo com o presidente da Apras, Harri Pankratz, o lançamento representa um passo

estratégico para a continuidade do setor. “Estamos investindo na formação das próximas

lideranças do varejo. O Apras Jovem aproxima esses profissionais da entidade, estimula a

troca de experiências e fortalece o associativismo, garantindo que a Apras siga atual,

representativa e conectada com o futuro”, afirma.

Para o presidente do Apras Jovem, Daniel Pegoraro Júnior, a iniciativa atende a uma demanda

do próprio setor. “Existe uma nova geração que já está dentro das empresas e quer participar

mais, aprender e contribuir. O Apras Jovem nasce para dar espaço a esses profissionais,

promover conexões e preparar esse grupo para assumir, com ainda mais preparo, os desafios

do varejo e a missão de dar continuidade ao legado da Apras”, destaca.

O projeto terá foco em desenvolvimento, capacitação e integração entre os participantes, com

ações como encontros, treinamentos, visitas técnicas e participação ativa nas iniciativas da

entidade.

Divulgação: WBC COMUNICAÇÃO

E-mail: wbc@wbccomunicacao.com.br

Luciana Gavloski: (41) 99132-6135

Veronica Gavloski: (41) 99142-6135

Tags:
Economia ParanaenseAssociativismoGestão EmpresarialLiderançaEmpreendedorismoSupermercadosVarejoExpo Apras 2026Apras Jovem
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Economia

Atenção, Empreendedor: o que muda no Simples Nacional para 2027 e os prazos que você não pode perder

Atenção, Empreendedor: o que muda no Simples Nacional para 2027 e os prazos que você não pode perder

Nova resolução define regras de enquadramento, prazos antecipados e impactos da Reforma Tributária com IBS e CBSEconomia
Ler artigo
Entre o avanço e os vazios: a transformação da região sul de Curitiba

Entre o avanço e os vazios: a transformação da região sul de Curitiba

Crescimento urbano, novos investimentos e mudanças no comportamento do consumidor redesenham o comércio tradicional...Economia
Ler artigo
Sindaruc destaca importância da ExpoApras 2026 para fortalecimento do setor no Paraná

Sindaruc destaca importância da ExpoApras 2026 para fortalecimento do setor no Paraná

Presidente Paulo Salesbram ressalta geração de negócios, inovação e o papel da Ceasa no abastecimento estadualEconomia
Ler artigo
Ceasa Paraná e Sindaruc destacam força do hortifruti na ExpoApras 2026

Ceasa Paraná e Sindaruc destacam força do hortifruti na ExpoApras 2026

Estande reuniu produtores e permissionários em feira que movimentou R$ 1,1 bilhão em negócios em PinhaisEconomia
Ler artigo
Curitiba lança portal gratuito que conecta trabalhadores a vagas de emprego

Curitiba lança portal gratuito que conecta trabalhadores a vagas de emprego

Plataforma Emprega Curitiba reúne oportunidades em diversos setores e permite cadastro e candidatura de forma...Economia
Ler artigo
Como se preparar para o Imposto de Renda 2026

Como se preparar para o Imposto de Renda 2026

Thiago Pereira Pinto - Contador CRC PR 032640Economia
Ler artigo
Funcionário Público e PASEP

Funcionário Público e PASEP

O que as decisões do STJ revelam sobre a responsabilidade do Banco do Brasil.Economia
Ler artigo
Condor inaugura mais um hipermercado no CIC

Condor inaugura mais um hipermercado no CIC

E segue crescimento reforçando raízes na comunidadeEconomia
Ler artigo
Econag: onde a contabilidade parceira ajuda a crescer

Econag: onde a contabilidade parceira ajuda a crescer

.Economia
Ler artigo
Ceasa fortalece o campo e reforça papel estratégico para Curitiba e o Paraná

Ceasa fortalece o campo e reforça papel estratégico para Curitiba e o Paraná

.Economia
Ler artigo
A Ascensão e Queda da Bad Boy no Brasil

A Ascensão e Queda da Bad Boy no Brasil

Como uma marca de surf californiana se tornou o maior ícone do jiu-jitsu brasileiro e acabou vítima do próprio...Economia
Ler artigo
Lula convoca união entre Poderes para frear avanço das apostas online no Brasil

Lula convoca união entre Poderes para frear avanço das apostas online no Brasil

BetsEconomia
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas