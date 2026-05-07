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Economia

Sindaruc destaca importância da ExpoApras 2026 para fortalecimento do setor no Paraná

Presidente Paulo Salesbram ressalta geração de negócios, inovação e o papel da Ceasa no abastecimento estadual

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Sindaruc destaca importância da ExpoApras 2026 para fortalecimento do setor no Paraná

O presidente do Sindaruc, Paulo Salesbram, acompanhou de perto a relevância da ExpoApras 2026 para o crescimento dos empresários do setor e para a evolução do mercado paranaense.

Segundo ele, a feira representa a força do segmento e se consolida como um espaço estratégico para a geração de oportunidades, conexões e fortalecimento do abastecimento no Paraná.

Paulo Salesbram destacou ainda o papel essencial da Ceasa dentro desse cenário, representando a base do abastecimento com produtos de qualidade e o trabalho diário dos profissionais que movimentam o setor.


O presidente também afirmou que a participação dos empresários no evento demonstra o compromisso com a inovação e o crescimento contínuo do segmento.

“Ver nossos empresários participando, se conectando e buscando inovação dentro de uma feira deste porte só reforça a nossa convicção de que estamos no caminho certo: unidos, preparados e em constante crescimento”, afirmou.

O Sindaruc segue atuando na valorização dos profissionais e empreendedores que impulsionam um dos setores mais importantes para a sociedade e para a economia paranaense.

Tags:
ExpoApras2026SindarucCeasaParanáAgronegócioVarejo ParanaenseEmpreendedorismoAbastecimentoEconomiaFeira de Negócios
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