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Economia

Condor inaugura mais um hipermercado no CIC

E segue crescimento reforçando raízes na comunidade

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DivulgaçãoCondor inaugura mais um hipermercado no CIC

A inauguração da nova unidade do Condor Super Center, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba, vai além da abertura de uma nova loja.

O movimento sinaliza não apenas possíveis ajustes nas tendências do varejo, como o avanço do atacarejo, mas também a continuidade de uma história construída lado a lado com a população.

Com cerca de 6 mil metros quadrados, mais de 200 empregos diretos gerados e uma estrutura moderna, a nova unidade chega para atender aproximadamente 200 mil moradores da região.

Mas o que realmente chama atenção não são apenas os números mas este o simbolismo.

Nascido em Curitiba, o Condor cresceu junto com a cidade e hoje se consolida como um dos grandes grupos do varejo nacional, sem perder sua conexão com o bairro, com as famílias e com a rotina de quem vive aqui.

À frente dessa trajetória está Joanir Zonta, uma liderança que se tornou referência não apenas pela visão empresarial, mas pela presença constante nos movimentos da cidade.

Ao lado de sua família, Zonta mantém um vínculo ativo com Curitiba - algo cada vez mais raro entre grandes grupos em expansão.

A presença do prefeito Eduardo Pimentel, do vice-governador Darci Piana e de diversas autoridades reforça o impacto de empreendimentos como esse na economia local. Afinal, cada nova unidade representa mais empregos, mais movimento no comércio e mais desenvolvimento para a região.

Mas talvez o maior diferencial do Condor esteja naquilo que não se mede em metros quadrados: a proximidade com a comunidade.

A sensação de pertencimento de que, mesmo crescendo, a rede continua sendo “da casa”.

Em tempos em que tantas empresas se distanciam de suas origens, o Condor segue consolidando seu crescimento, diversificando suas operações e se modernizando, sem deixar de olhar para onde tudo começou.

Tags:
Condor#Curitiba#CICVarejoEconomiaEmpregosDesenvolvimentoComércio Local#paranaInauguração
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