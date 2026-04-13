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Madalena da Vila Clarice

Uma Vida Dedicada à Comunidade

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Madalena da Vila Clarice

​A história da Regional Pinheirinho é um exemplo claro do que acontece quando organização, respeito e união comunitária caminham juntos.

Há mais de três décadas acompanhando o trabalho das regionais, percebemos que esse grupo construiu algo sólido: uma liderança baseada no diálogo e no compromisso real com o bem comum.

​Nesse ambiente, onde o equilíbrio prevalece sobre os excessos, todos ganham. As comunidades se fortalecem e os cidadãos evoluem, ganhando não apenas infraestrutura, mas também consciência social.

​O Exemplo de Madalena Barbieri

​É nesse contexto que a Gazeta do Bairro destaca a trajetória de Madalena Barbieri, presidente da Associação Vila Clarice, no bairro Novo Mundo. Madalena não é apenas uma líder; ela é uma presença ativa que mobiliza, participa e constrói.

​Recentemente, ela prestou uma emocionante homenagem à equipe da Unidade de Saúde Vila Clarice. Mais do que um simples elogio, o gesto veio de quem tem autoridade para falar: Madalena ajudou a construir e fortalecer aquela estrutura ao longo de anos de dedicação.

​"Eu gosto de reconhecer e elogiar porque sei o quanto isso é importante. Vemos o esforço deles e sabemos que são seres humanos também. Acompanho este trabalho há mais de 40 anos... eu ajudei, participei e tenho história para contar. Quando algo é bom, precisa ser dito."

— Madalena Barbieri

​Liderança se faz com Presença

​Lideranças como a de Madalena não se sustentam com discursos prontos, mas com trabalho constante e presença real. Ela é o reflexo de quem valoriza cada tijolo colocado na construção de uma comunidade melhor.

​Conhece alguém com uma história inspiradora na sua região?

Entre em contato e conte para a Gazeta do Bairro!

Tags:
#Curitiba#Pinheirinho#comunidadeVila ClariceGestão públicaLiderança ComunitáriaParticipação SocialHistórias que Inspiraram
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