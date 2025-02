Jéssica, do City London, fala sobre sua trajetória no futebol e os desafios da profissão

Em uma conversa franca e inspiradora, Jéssica, integrante da equipe do City London Futebol Clube, compartilha com exclusividade sua visão sobre o futebol, sua rotina agitada e a jornada dentro e fora dos campos.

A profissional, que tem se destacado na produção de conteúdo para o time, revela um pouco sobre os bastidores da sua carreira, as dificuldades enfrentadas e o impacto da paixão pelo esporte em sua vida.





Escudo City London

Memórias marcantes e desafios diários

Quando perguntada sobre o lugar mais incrível que já visitou com o time, Jéssica não hesita: o jogo contra o Paraná Clube, no Couto Pereira, em Curitiba, é inesquecível. “Cada viagem é incrível, mas aquele jogo ficou marcado”, afirma. Ela destaca também o papel crucial dos patrocinadores do clube, afirmando que cada um deles é parte essencial na caminhada do time. “Sou muito grata aos parceiros que nos apoiam”, complementa.

A rotina de Jéssica, sempre intensa e repleta de compromissos, é resumida por ela em uma palavra: “Agitada”. Para manter a calma e o foco nos dias de jogos importantes, a profissional conta que a concentração, conversas com a equipe e até mesmo orações fazem toda a diferença.

A produção de conteúdo e os desafios no futebol

Em sua trajetória, Jéssica produziu diversos conteúdos emocionantes, mas o vídeo que mais a tocou foi o que registrou a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense no Campeonato Paranaense Sub-20. “Foi inesquecível”, lembra com entusiasmo.

Ao aconselhar quem deseja trabalhar com produção de conteúdo no futebol, Jéssica enfatiza a importância de construir uma identidade própria. “O mais importante é fazer o que se ama, com o coração. O futebol é uma paixão e deve ser vivido com autenticidade. Estar atento às tendências das redes sociais também é essencial”, sugere.

O maior desafio da sua carreira, no entanto, foi se destacar em um mercado extremamente competitivo, onde elogios e críticas andam lado a lado. “O futebol é um campo de emoções intensas. O segredo é lidar com paciência e saber lidar com as situações”, reflete.