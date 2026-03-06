Izzy Mais
Izzy Mais
Gestão

O lucro não aceita confusão: organize as finanças do seu negócio

Vem com a Conth BPO Financeiro

16
O lucro não aceita confusão: organize as finanças do seu negócio

Muitos empresários oferecem produtos ou serviços de qualidade, mas enfrentam um inimigo silencioso: a desorganização financeira. Vender bem é importante, porém administrar corretamente o dinheiro que entra no caixa é essencial. Se você sente que sua empresa funciona como um “balde furado”, algumas mudanças simples podem transformar o seu negócio em 2026.

1. Separe o CPF do CNPJ

Um dos erros mais comuns entre pequenos empresários é misturar as contas pessoais com as da empresa. Pagar despesas de casa com o dinheiro do caixa da loja dificulta enxergar o verdadeiro lucro do negócio. Defina um pró-labore fixo e trate sua empresa como uma entidade independente.

2. Controle o fluxo de caixa olhando passado e futuro

Registrar entradas e saídas é fundamental, mas também é preciso planejar o que vem pela frente. Um bom controle de fluxo de caixa permite prever períodos de aperto financeiro, negociar melhor com fornecedores e aproveitar oportunidades com mais segurança.

3. Tome decisões baseadas em dados

Você sabe qual é sua margem de lucro real? Ou qual produto paga as despesas fixas da empresa? Sem indicadores claros, o empresário toma decisões no “achismo”. O controle financeiro não significa apenas cortar gastos, mas direcionar recursos para aquilo que realmente gera retorno.

Cansado de perder tempo com planilhas e burocracia?

Para crescer com tranquilidade, muitos empresários têm optado por terceirizar a gestão financeira. A Conth BPO Financeiro cuida de todo o processo, desde contas a pagar e receber até a emissão de notas e relatórios de desempenho.

Assim, você ganha mais tempo e liberdade para focar no crescimento da sua empresa.

📌 Instagram: @conthbpo

EmpreendedorEmpreendedorismo#gestãoGestão Financeira#negociaçãoNegóciosBanco#dinheiro
