O empresário João Camargo, proprietário do Grupo Esfera e ex-integrante da CNN Brasil, confirmou nesta semana o lançamento da TMC, nova emissora que substituirá a Rede Transamérica nas próximas semanas.

Com sede de 1.500 m² localizada na Avenida Paulista, em São Paulo, a TMC já conta com presença em seis capitais brasileiras e tem planos ambiciosos de alcançar até 500 afiliadas em todo o país.

O canal adotará um perfil jornalístico e esportivo, apostando em uma proposta considerada “disruptiva” por seu fundador.

A gestão da operação ficará sob a responsabilidade de Neneto Camargo, irmão do empresário, que acumula experiência em rádios como Alpha FM e 89 FM.

O modelo de negócios será desenvolvido por Sérgio Valente, ex-executivo da Globo e da agência DM9.

De acordo com João Camargo, a TMC nasce com o propósito de modernizar o rádio brasileiro, oferecendo informação em tempo real, cobertura esportiva ao vivo e conteúdo analítico voltado a um público que busca serviços e aprofundamento jornalístico.

Além da Transamérica FM 100.1 de São Paulo, farão parte da nova rede as emissoras FM 101.3 do Rio de Janeiro, FM 100.1 de Brasília, FM 88.7 de Belo Horizonte, FM 100.3 de Curitiba e FM 92.7 do Recife.