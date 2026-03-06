Redão motos
Redão motos
Menu
Cadastre-se
Login
Gestão

Cobertura do Tratamento Multidisciplinar para Autismo pelos Planos de Saúde

Entendendo o TEA e a Necessidade de Tratamento

23
DivulgaçãoCobertura do Tratamento Multidisciplinar para Autismo pelos Planos de Saúde

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) engloba um conjunto de condições do neurodesenvolvimento. Caracteriza-se por diferentes graus de dificuldade na comunicação e interação social, além da presença de comportamentos atípicos, restritos ou repetitivos. Tais sinais, que surgem na infância e costumam persistir na vida adulta, manifestam-se de forma distinta em cada indivíduo.

​A Importância das Terapias Multidisciplinares

​No setor de saúde suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reconhece a relevância das terapias multidisciplinares para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento. O acompanhamento ideal integra diversas abordagens, como:

​Terapias comportamentais;

​Fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional;

​Psicopedagogia, fisioterapia e nutrição;

​Abordagens complementares, incluindo musicoterapia, equoterapia e hidroterapia.

​Entendimento Jurídico sobre a Cobertura

​Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha fixado em 2022 o entendimento de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, decisões posteriores consolidaram a obrigatoriedade de cobertura por parte das operadoras para métodos ou técnicas indicados pelo profissional responsável, desde que amparados por critérios técnicos e científicos.

​No caso da psicopedagogia, o entendimento predominante é que o tratamento deve ser equiparado às sessões de psicologia, cuja cobertura é obrigatória e ilimitada. Contudo, essa obrigatoriedade não se estende a atendimentos em ambiente escolar, domiciliar ou realizados por profissionais da área da educação, a menos que haja previsão contratual expressa em sentido contrário.

​Reembolso e Responsabilidade das Operadoras

​O STJ estabeleceu critérios específicos para o reembolso integral de despesas fora da rede credenciada:

​A medida é admitida apenas em situações excepcionais, como a inexistência ou insuficiência de profissionais credenciados na localidade;

​Também se aplica em casos de urgência ou emergência.

​Por fim, o descumprimento de obrigações contratuais ou de ordens judiciais, bem como a negativa indevida de cobertura, pode gerar o dever de indenizar, inclusive por meio do reembolso integral das despesas custeadas pelo beneficiário.

​Texto elaborado por Dr. Luzardo Thomaz de Aquino e Dra. Paola Araujo de Aquino, advogados.

Tags:
AutismoTEAPlanos de SaúdeDireitos HumanosDireito do ConsumidorInclusão#saúdeInformaçõesInformação
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Gestão

O lucro não aceita confusão: organize as finanças do seu negócio

O lucro não aceita confusão: organize as finanças do seu negócio

Vem com a Conth BPO FinanceiroGestão
Ler artigo
TMC, nova emissora que substituirá a Rede Transamérica

TMC, nova emissora que substituirá a Rede Transamérica

Foco em jornalismo e esportesGestão
Ler artigo
Startup americana oferece serviço inusitado

Startup americana oferece serviço inusitado

reclamar do chefe em nome dos funcionáriosGestão
Ler artigo
Jéssica, do City London, fala sobre sua trajetória no futebol

Jéssica, do City London, fala sobre sua trajetória no futebol

.Gestão
Ler artigo
Curitiba é eleita a Comunidade Mais Inteligente do Mundo

Curitiba é eleita a Comunidade Mais Inteligente do Mundo

Viva CuritibaGestão
Ler artigo
Defensor Agency

Defensor Agency

12 Anos de Sucesso no Desenvolvimento de Talentos do FutebolGestão
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas