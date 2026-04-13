Como Ricardo Zonta Ajuda a Comandar um Império de R$ 10 Bilhões

O nome de Ricardo Zonta é frequentemente associado à adrenalina das pistas de corrida, com um currículo que inclui passagens pela Fórmula 1 e vitórias na Stock Car Brasil.
No entanto, longe dos holofotes do automobilismo, Zonta desempenha um papel fundamental nos bastidores de um dos maiores conglomerados empresariais do país.
Ao lado de seu pai, Joanir Zonta, o piloto integra a liderança de um grupo que hoje fatura mais de R$ 10 bilhões anuais, provando que a precisão necessária nas curvas também se aplica à gestão de grandes negócios.
Expansão e Diversificação no Sul
A atuação do grupo é robusta e diversificada, com um domínio consolidado na região Sul, especialmente no Paraná e em Santa Catarina. O portfólio de marcas reflete a força da holding em diferentes frentes:
Varejo e Atacado: Comandam bandeiras de peso como o Condor, Gigante Atacadista e Hipermais.
Indústria e Recursos: Atuam com marcas tradicionais como a Cipla (plásticos) e a Ouro Fino (águas minerais).
Imobiliário: Gestão de shopping centers e diversos empreendimentos comerciais.
Visão Estratégica e Transição Discreta
Atualmente ocupando as posições de vice-presidente e conselheiro, Ricardo Zonta foca seu trabalho na definição de diretrizes de crescimento e na expansão das operações.
Diferente da exposição midiática das corridas, sua transição para o mundo corporativo foi marcada pela discrição e pelo aprendizado gradual.
Zonta não abandonou o esporte, mas hoje equilibra o tempo entre o macacão de piloto e o traje executivo.
Sua trajetória serve como um exemplo de sucessão familiar bem-sucedida, unindo o prestígio conquistado no esporte à responsabilidade de conduzir um gigante do varejo nacional rumo a novos patamares de mercado.
Ricardo ZontaStockCarFórmula1NegóciosVarejoCondor#f1EmpreendedorGestão EmpresarialMercadoVelocidade#Curitiba#parana
Admilson Leme