Redão motos
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Gestão

Como Ricardo Zonta Ajuda a Comandar um Império de R$ 10 Bilhões

Ex-piloto de Fórmula 1 e destaque da Stock Car, o paranaense concilia a velocidade nas pistas com a gestão estratégica do Grupo Zonta no varejo e atacado.

20
Reprodução InternetComo Ricardo Zonta Ajuda a Comandar um Império de R$ 10 Bilhões

O nome de Ricardo Zonta é frequentemente associado à adrenalina das pistas de corrida, com um currículo que inclui passagens pela Fórmula 1 e vitórias na Stock Car Brasil.

No entanto, longe dos holofotes do automobilismo, Zonta desempenha um papel fundamental nos bastidores de um dos maiores conglomerados empresariais do país.

​Ao lado de seu pai, Joanir Zonta, o piloto integra a liderança de um grupo que hoje fatura mais de R$ 10 bilhões anuais, provando que a precisão necessária nas curvas também se aplica à gestão de grandes negócios.

​Expansão e Diversificação no Sul

​A atuação do grupo é robusta e diversificada, com um domínio consolidado na região Sul, especialmente no Paraná e em Santa Catarina. O portfólio de marcas reflete a força da holding em diferentes frentes:

​Varejo e Atacado: Comandam bandeiras de peso como o Condor, Gigante Atacadista e Hipermais.

​Indústria e Recursos: Atuam com marcas tradicionais como a Cipla (plásticos) e a Ouro Fino (águas minerais).

​Imobiliário: Gestão de shopping centers e diversos empreendimentos comerciais.

​Visão Estratégica e Transição Discreta

​Atualmente ocupando as posições de vice-presidente e conselheiro, Ricardo Zonta foca seu trabalho na definição de diretrizes de crescimento e na expansão das operações.

Diferente da exposição midiática das corridas, sua transição para o mundo corporativo foi marcada pela discrição e pelo aprendizado gradual.

​Zonta não abandonou o esporte, mas hoje equilibra o tempo entre o macacão de piloto e o traje executivo.

Sua trajetória serve como um exemplo de sucessão familiar bem-sucedida, unindo o prestígio conquistado no esporte à responsabilidade de conduzir um gigante do varejo nacional rumo a novos patamares de mercado.

Tags:
Ricardo ZontaStockCarFórmula1NegóciosVarejoCondor#f1EmpreendedorGestão EmpresarialMercadoVelocidade#Curitiba#parana
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Gestão

Madalena da Vila Clarice

Madalena da Vila Clarice

Uma Vida Dedicada à ComunidadeGestão
Ler artigo
Direitos Trabalhistas: Conheça as 10 situações em que a falta ao serviço é garantida por lei

Direitos Trabalhistas: Conheça as 10 situações em que a falta ao serviço é garantida por lei

Da doação de sangue ao acompanhamento de filhos, veja a lista completa de motivos que permitem o afastamento...Gestão
Ler artigo
Cobertura do Tratamento Multidisciplinar para Autismo pelos Planos de Saúde

Cobertura do Tratamento Multidisciplinar para Autismo pelos Planos de Saúde

Entendendo o TEA e a Necessidade de TratamentoGestão
Ler artigo
O lucro não aceita confusão: organize as finanças do seu negócio

O lucro não aceita confusão: organize as finanças do seu negócio

Vem com a Conth BPO FinanceiroGestão
Ler artigo
TMC, nova emissora que substituirá a Rede Transamérica

TMC, nova emissora que substituirá a Rede Transamérica

Foco em jornalismo e esportesGestão
Ler artigo
Startup americana oferece serviço inusitado

Startup americana oferece serviço inusitado

reclamar do chefe em nome dos funcionáriosGestão
Ler artigo
Jéssica, do City London, fala sobre sua trajetória no futebol

Jéssica, do City London, fala sobre sua trajetória no futebol

.Gestão
Ler artigo
Curitiba é eleita a Comunidade Mais Inteligente do Mundo

Curitiba é eleita a Comunidade Mais Inteligente do Mundo

Viva CuritibaGestão
Ler artigo
Defensor Agency

Defensor Agency

12 Anos de Sucesso no Desenvolvimento de Talentos do FutebolGestão
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas