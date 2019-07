O presidente do Condor Super Center e ex piloto de automobilismo, Pedro Joanir Zonta, foi homenageado pelo Auto Clube MP Lafer do Paraná em reconhecimento à sua história traçada dentro das pistas e seu amor por carros antigos. O evento aconteceu no dia 29 de junho, durante o 18º Encontro de Veículos Antigos e Especiais de Antonina.

Um eterno apaixonado pela velocidade, Zonta conta com um acervo de mais de 60 troféus conquistados durante sua trajetória como piloto.

Ele conta que este período dentro do automobilismo foi uma fase marcante em sua vida. “Sinto muita saudade da adrenalina das pistas, mas me sinto realizado com todas as conquistas durante minha passagem pelo automobilismo. Receber esta homenagem me fez regressar aos tempos que corria, uma nostalgia que me deixou muito feliz, principalmente vindo do Auto Clube que contempla minha outra paixão, que são os carros antigos”, relata.

Ainda hoje, o ex piloto continua vivendo o automobilismo através do seu filho Ricardo Zonta, que traça uma carreira de sucesso dentro das pistas com passagem pela Fórmula 1 e, atualmente, como piloto na Stock Car. “Me sinto realizado por ter incentivado o Ricardo pela paixão por carros e pela velocidade”.

Durante o evento, também aconteceu a exposição de centenas de veículos antigos, além de um concurso que premiou diversos carros.