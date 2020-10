O fundador e presidente do Condor Super Center, Pedro Joanir Zonta, foi condecorado como Colaborador Emérito do Exército, pela 5ª Divisão de Exército, em cerimônia realizada no dia 24 de setembro, no Forte do Pinheirinho. A homenagem é uma forma de reconhecer os trabalhos realizados em prol da sociedade.

“Me sinto muito honrado em receber este título e o estendo a todos os colaboradores da Família Condor, que estão na linha de frente desde o início desta pandemia para garantir o abastecimento da população com a máxima segurança possível”, destacou Zonta.

“Os senhores que hoje recebem esses títulos e essas medalhas fazem parte desta grande família do Exército Brasileiro. Que vocês possam continuar contribuindo para uma sociedade melhor, para um Brasil mais justo e mais solidário”, disse general Penteado, Comandante da 5ª Divisão de Exército.