Em parceria com o Sesi Cultura Paraná, o cantor conquista o palco do Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França



O cantor, músico e compositor César Lacerda se apresenta no Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França por meio do projeto Vozes de Outras Cidades. Mineiro da cidade de Diamantina, passou a sua adolescência em Belo Horizonte, viveu por oito anos na cidade do Rio de Janeiro e, desde agosto de 2015, mora em São Paulo. O show intimista acontece no dia 13 de junho, com entrada franca.

César lançou em 2013 o seu primeiro disco, “Porquê da Voz” (produção musical de Elisio Freitas). Com doze faixas autorais, o álbum conta com participações especiais de artistas como o cantautor Lenine, o percussionista Marcos Suzano, do quarteto de cordas do leste-europeu Taron, e de alguns novos nomes da MPB, como: o pernambucano Carlos Posada (Posada e o Clã) e a cantora Juliana Perdigão.

O trabalho de Lacerda foi celebrado pela crítica especializada e, a partir do primeiro CD, o músico já levou suas canções para diversos países (Uruguai, Cuba, Holanda, Alemanha, Itália e Portugal), tocando em espaços respeitados como a Casa da Música em Portugal, o Club Bahnhof Ehrenfeld na Alemanha, o TramJazz na Itália, no Festival Romerias de Mayo em Cuba; e no Circo Voador, Oi Futuro Ipanema e Cidade das Artes no Rio de Janeiro; Auditório Ibirapuera, Casa de Francisca e Itaú Cultural em São Paulo, Teatro Paiol em Curitiba e Cine Theatro Brasil Vallourec em Belo Horizonte.

Em agosto de 2015, o artista lançou o seu segundo álbum, “Paralelos & Infinitos”, com produção musical de Pedro Carneiro. Na gravação do disco, o multi-instrumentista executa quase todos os instrumentos, e conta com as participações especiais dos artistas Cícero, Mahmundi, Lucas Vasconcellos e Pedro Carneiro. O álbum,contém oito faixas autorais. No final de 2016, lançou pelas gravadoras YB Music e Circus, o projeto especial “O Meu Nome é Qualquer Um”. O disco, todo feito ao lado do compositor paulistano Romulo Fróes, tem 13 canções inéditas da dupla. Em 2017, César Lacerda lançou o seu quarto álbum, “tudo tudo tudo tudo”, também pelas gravadoras YB Music e Circus. Com direção artística de Marcus Preto e participação especial de Maria Gadú.

César tem parcerias musicais com artistas como: Paulinho Moska, Marcelo Jeneci, Romulo Fróes, Matheus Nachtergaele, Eucanaã Ferraz e Roberta Campos. Já teve canções gravadas em mais de vinte discos de artistas como: Gal Costa, Maria Bethânia, Filipe Catto, Marcia Castro, Aíla, Duda Brack, Julia Bosco, Graveola e o Lixo Polifônico, entre outros.

SERVIÇO

SESI CULTURA PARANÁ APRESENTA:

Vozes de Outras Cidades com César Lacerda

Data: 13 de junho. Horário: 19h30. Duração: 75 min. Valor: gratuito. Classificação: livre.

Local: Centro Cultural Sesi Heitor Stockler De França

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 458 – Centro

Observação: espaço sujeito a lotação (ingressos disponíveis 1 hora antes da ação)