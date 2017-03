Conheça agora a técnica que está revolucionando a Fisioterapia e o que ela pode fazer por você!

Melhore sua saúde Física, Mental e seu Bem estar!

A Microfisioterapia, é uma técnica de terapia manual francesa, baseada em estudos da anatomia, embriologia, filogênese e física quântica.

Consiste na interação entre micro palpações e a utilização de mapas corporais, que identificam a causa primária de uma doença, sintoma ou disfunção, estimulando a auto cura do corpo, através do reconhecimento do agressor, e estimulação do reequilíbrio corporal através da reprogramação celular e tecidual, devolvendo aos tecidos sua vitalidade.

Você sabia que através dessa fantástica técnica, usando toques sutis e específicos, os traumas de sua vida que atrapalham seus relacionamentos, causam dores, bloqueiam suas emoções, e sua saúde física e mental podem ser identificados e eliminados?

Nosso objetivo principal no tratamento é identificar e tratar a CAUSA REAL dos sintomas e disfunções, sejam eles físicos, emocionais, ambientais ou biológicos.

A Microfisioterapia, além dos problemas físicos, trata desde informações herdadas geneticamente até o que foi psicossomatizado ou traumatizado fisicamente, desde o ventre materno pelo acúmulo de experiências e sentimentos vividos, que irão acompanhar o ser vivo durante toda sua vida.

Em poucas sessões com intervalo de pelo menos 30 dias e os resultados logo aparecem, muitas vezes após a primeira sessão!

A Microfisioterapia pode ser preventiva ou curativa

INDICAÇÕES

• Depressão

• Ansiedade

• Alergias

• Patologias dermatológicas

• Síndrome do pânico e fobias

• Enxaquecas

• Distúrbios do sono

• Distúrbios hormonais

• Disfunções gastrointestinais

• Disfunções e intolerâncias alimentares

• Fibromialgia

• Traumas físicos

• Dores Crônicas

• Problemas respiratórios

• Patologias auto-imunes

• Déficit de atenção dentre outros

Sempre se reportando aos sintomas físicos associados a tais casos.

SERVIÇOS:

Unidade Capão Raso

Av. Winston Churchill, 968, bloco B, sala 9

Centro Comercial Claudino

41 | 3030-2903 – 41 | 99948-1828