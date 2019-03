Reeleito com 98.124 votos, o deputado Luciano Ducci (PSB) tomou posse no início de fevereiro para o segundo mandato na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ducci afirma que estará atento para garantir que os direitos dos brasileiros sejam preservados e que defenderá o novo pacto federativo. “Vamos trabalhar da mesma forma, votando com ética, com muita seriedade, votando a favor do Brasil e do povo brasileiro”.

Médico pediatra e ex-prefeito de Curitiba, Ducci afirma que vai defender o novo “pacto federativo para que os estados e municípios tenham mais autonomia e que possam se recuperar financeiramente para, por consequência, poderem oferecer uma melhor qualidade de vida aos seus cidadãos”, disse.