Douglas Ferreira é, antes de tudo, um gaúcho, pode mesmo ser chamado de Gauchão nome de onde veio um verdadeiro conceito de gauchismo que sustenta um site, sua loja, sua rádio, sua dança, seu aconchegante Espaço Cultural Pulperiando, sua casa, a família e seu projeto de vida.

Através do Gauchão Regalos, Douglas se comunica com a família e com o mundo. Experiente professor de dança, já andou pelas mais diversas “coxilhas” deste Brasil; em especial do sul e mais especificamente do Paraná onde, ao lado da esposa Alessandra, coreógrafa, especialista na confecção de trajes e indumentárias tradicionalistas. Ambos integram também o MTG/PR (Movimento Tradicionalista Gaúcho do Paraná) que representa todos os centros de tradições do Estado.

Dividindo sua própria casa com suas diversas atividades, o “Gauchão” mantém a programação de uma rádio tradicionalista online desde 2011 (gauchaoecia.com.br), onde sustenta uma loja virtual com tudo que um bom gaúcho precisa para se sentir em casa (gauchaoregalos.com.br). Toda linha de produtos tradicionalistas também estão disponíveis na loja física onde Alessandra cria e confecciona roupas para todos os cantos deste Brasil. Temos de destacar que para dar conta de tanto trabalho, o casal conta com o apoio dos filhos Lavínia e Douglas Filho e da colaboradora Rosana na loja, e nos dias de evento mais uma equipe preparada para atender ao público com hospitalidade e cordialidade tradicionais do povo gaúcho.

O Espaço Cultural Pulperiando, com capacidade para cerca de 200 pessoas (almoço ou jantar), tem espaço para música ao vivo. Somente este ano foram quase 30 eventos comunitários, de confraternização, casamentos, aniversários e festas familiares. Neste salão, há 4 anos acontece a tradicional Semana Farroupilha, data magna do tradicionalismo gaúcho. Muitos artistas famosos já passaram pelo local como Luiz Marenco, Cesar Oliveira e Rogério Melo, Joca Martins e tantos outros de renome no nativismo.

Irrequieto, buscando sempre inovar, Douglas fala de diversos projetos e ideias, destacando no entanto, sua intenção de abrir toda sexta-feira à noite para reunir a gauchada da região para falar de poesia, música e Pulperias agendadas pelo Facebook.

Rua Fátima Bark, 1479 Curitiba/PR

99905-1656

3042-0055

Aberto 24 horas