Criada praticamente com a chegada do Shopping Pinheirinho, a Papelaria Bom Jesus é um dos locais mais conhecidos da região, em especial pela qualidade de seu atendimento. São 18 anos dedicados a uma clientela que faz parte de um trabalho sério, responsável e com atendimento exemplar.

Como uma empresa familiar, mesmo com uma equipe de colaboradores, o casal Wiltinho e Chris Ploszaj continuam trabalhando no sentido de “facilitar cada vez mais a vida dos nossos clientes, oferecendo os mais diversos serviços em um único lugar”.

Com uma grande linha de material escolar, escritório e suplementos para informática, disponibiliza ainda serviços de fotocópias e impressões preto & branco e colorida, scanner, plastificação, encadernação, fotos 3×4 na hora e revelação digital instantânea (tamanhos 10×15 e 15×21).

Além de tudo isso, dispôs também de uma grande variedade de presentes, livros didáticos e literatura, além de uma bem estruturada lan house.

Serviço:

Rua Mário Gomes César, 165 – Lj 03, esquina com a Winston Churchill, ao lado da ótica Ponto de Visão e em frente à Churchill Magazine.

Fones: 41 3247-5722 e 99147-4384 (whatsapp)

Após 18 anos… Estamos com cara nova e novo endereço, espero a visita de todos!!!

www.papelariabomjesus.com

[email protected]