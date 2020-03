Entra mês e sai mês e muitas sofrem com TPM. A Tensão Pré-Menstrual é um assunto que divide opiniões, mas os médicos confirmam a existência do problema. “A TPM existe sim, e os sintomas variam para cada pessoa. Existe a física, na qual a mulher retém liquido e pode ficar com dores nas mamas e na cabeça. Nesse caso, o uso da pílula anticoncepcional pode ajudar, mas, como cada uma tem características diferentes, somente o ginecologista pode indicar o melhor remédio”, explica. Ele acrescenta que existe ainda uma TPM com características mais psicológicas, quando a mulher fica triste, deprimida e sensível. “Em alguns casos mais graves, a paciente pode desenvolver a chamada Doença Disfórica Pré-Menstrual. Este é um estágio avançado da TPM, no qual a paciente fica extremamente irritada ou deprimida. A vida social, familiar ou profissional pode ser prejudicada por conta desta doença. O tratamento neste caso deve ser feito com um psiquiatra”.

Pílula anticoncepcional engorda?

De acordo com o especialista, o que pode acontecer com o uso desse remédio é a retenção de líquido, não o acúmulo de gordura. Nesse caso, a mulher pode se sentir mais inchada, porém, a solução está na alimentação saudável e na atividade física. “Essas atitudes, além de serem benéficas para a saúde feminina, vão auxiliar no combate à retenção de líquido”, afirma o ginecologista. https://www.alemdabeleza.com.br/saude-feminina/