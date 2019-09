RECHEIO

• 1 peito de frango

• 3 tomates sem sementes

• 1 cebola média

• 3 palmitos em rodelas

• 1 lata de milho

• 1/2 xícara de chá de azeitonas sem caroço e em rodelas

• salsinha a gosto

• sal a gosto

MASSA

• 3 xícaras de chá de farinha de trigo

• 2 xícaras de chá de leite

• 2 ovos

• 50 g de queijo parmesão ralado

• 1 xícara de óleo

• 1 caixa de creme de leite

• 1 colher de chá de fermento em pó

• 1 pitada de sal

MODO DE FAZER

• Refogue a cebola com o tomate.

• Acrescente o frango desfiado, o milho, a azeitona, o palmito, o sal e por último a salsinha.

• Bata no liquidificador todos os ingredientes da massa.

• Unte uma assadeira com margarina e coloque metade da massa.

• Acrescente o recheio e cubra com o restante da massa.

• Leve ao forno preaquecido a 200ºC por aproximadamente 30 minutos.

BOM APETITE!