Durante o tradicional encontro anual com seus fornecedores, o Condor Super Center chega à 4ª edição do Prêmio Top Fornecedores. Este Prêmio leva uma homenagem para as empresas que realizam parcerias com a rede no objetivo de levar o melhor custo benefício aos clientes.

Com o tema “Um brinde às oportunidades”, a festa também encerrou as comemorações dos 43 anos da rede.

O presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, destacou a importância dos fornecedores para fortalecer os negócios da rede e também para oferecer aos clientes produtos de qualidade e com preços competitivos: “Hoje trabalhamos com mais de 2 mil fornecedores e para valorizar os nossos grandes parceiros de negócios entregamos 32 prêmios do Top Fornecedores Condor”.

Veja abaixo todas as premiações e os premiados

As empresas Top Fornecedores Condor deste ano foram:

Administrativo-Financeiro – Sodexo

Informática – Visualmix

Patrimônio – Dinâmica

RH – Exodus.

Marketing – Artelux

Trade Marketing – SC Johnson

Logística CD- P&G

Gestão de Categorias – P&G

Os prêmios das áreas Comercial e Operações foram distribuídos em cinco categorias: “Eletro, Bazar, Têxtil, Perecíveis e Mercearia

Eletro (linha branca, e cine, foto e som) – Samsung

Eletro (eletro portáteis, telefonia e informática) – Britânia Eletrodomésticos

Bazar (pet) – Masterfoods Brasil

Bazar (automotivos, ferragens e ferramentas) – Goodyear do Brasil

Bazar (casa e utilidades) – Bettanin Industrial

Têxtil (calçados, confecções e cama, mesa e banho) – Grendene

Perecíveis (padaria e confeitaria) – Charlotte Pães

Perecíveis (açougue) – JBS Friboi

Perecíveis (laticínios e derivados) – Vigor

Perecíveis (congelados) – Seara

Perecíveis (frios e massas) – BRF

Perecíveis (leites) – Laticínios Tirol

Mercearia Bebidas Frias (carbonatados) – AMBEV

Mercearia Bebidas Frias (não-carbonatados) – Famiglia Zanlorenzi

Mercearia Bebidas Quentes (vinhos e destilados) – Diageo Brasil

Mercearia Perfumaria (beleza) – P&G

Mercearia Perfumaria (setor higiene) – Kimberly-Clark

Mercearia (limpeza) – Unilever

Mercearia (seca salgada) – Gomes da Costa Alimentos

Mercearia (seca doce, setor Sobremesas) – Frimesa

Mercearia (seca pesada) – Jacobs – Café Damasco

Mercearia (seca doces, setor Matinais) – Nestlé

Mercearia (seca leve, setor bomboniere) – Mondelez Lacta

Mercearia (seca leve, setor de massas e biscoitos) – M Dias Branco – Isabella