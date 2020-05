Resultado de uma roda de conversa onde se comentava as dificuldades dos empresários da Ceasa diante da pandemia, surgiu a ideia aventada pelo permissionário Joel Paveski e da disposição de outros empresários em colaborar com quem está passando mais necessidade neste momento, a direção do Sindaruc, através do Presidente Paulo Salesbram encampou a ideia e em poucos dias com ajuda dos colegas diretores e apoio da maioria dos permissionários, concretizou mais esta iniciativa do Sindicato dos Permissionários da Central de Abastecimento do Paraná – Ceasa.

O resultado foi a entrega oficial das doações para a Defesa Civil do Estado, no último sábado, dia 23, em encontro coordenado pelo diretor Volni José Vieira, realizado no Palácio Iguaçú. O ato registrou a entrega de 5 toneladas de alimentos perecíveis e 10 toneladas de outros alimentos e mais de 300 cestas básicas, na presença da primeira dama Luciana Saito Massa, do Secretário Fernando Raimundo Schünig, do Secretário da Agricultura e Abastecimento Norberto Anacleto Ortigara e do presidente da Ceasa Eder Eduardo Bublitz.