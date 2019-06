Na sede do Sindaruc, na Ceasa de Curitiba, foi realizada uma bonita e tocante festa que se estendeu por toda a tarde da sexta-feira, uma iniciativa louvável que levou muita alegria às famílias que recebem alimentos diretamente do Banco de Alimento da Ceasa Curitiba. Um trabalho envolvendo pessoas que atuam no setor social e na administração da Ceasa, bem como Regionais do Pinheirinho e Tatuquara.

Foi um dia muito movimentado para pessoas especiais, beneficiadas pelo Banco de Alimentos da Ceasa Curitiba, integrantes das famílias inseridas no Programa Banco de Alimentos. Um programa que tem a função de reduzir o desperdício dentro das unidades atacadistas, promovendo o acesso a alimentação a população em situação de insegurança alimentar e nutricional ou em decorrência de vulnerabilidade social.

Na coordenação do evento, a gerente do Banco de Alimentos de Curitiba, Jaqueline dos Reis Macedo, vestida a caráter, foi uma das mais animadas da festa e fez questão de lembrar que “a Ceasa e o Sindaruc vêm fortalecendo o trabalho social com a comunidade do seu entorno, abrindo possibilidades de fortalecimento de laços comunitários, acesso à cultura e educação por meio do cursinho comunitários, campanhas na área de saúde os trabalhadores do mercado atacadista”.

Esta iniciativa é um fruto do trabalho conjunto desenvolvido entre as Centrais de Abastecimento do Paraná e Sindicato dos Permissionários da Centrais de Abastecimento – Sindaruc, com objetivo de promover a inclusão social. Esse evento também teve a colaboração da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude regional Tatuquara.

Prestigiaram o evento, o Diretor Agro comercial da Ceasa Paulo Ricardo da Nova e o Diretor Técnico Antônio Leonardecz.