Operação flagra veículos com licenciamento atrasado oferecidos para venda.

Diversas manifestações via Central 156 reclamando de veículos estacionados sobre a calçada, atrapalhando a passagem de pedestres, levaram a uma ação específica de fiscalização na Rua Pedro Gusso, no bairro Novo Mundo.

Deflagrada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito, a operação autuou 52 veículos estacionados sobre o passeio por revendedoras de automóveis, na tarde desta quinta-feira (18/7). Além desses, houve a remoção de dois veículos, também colocados à venda, que estavam estacionados de forma irregular e com licenciamento atrasado.

Rosângela ressalta que estacionar sobre a calçada é infração de trânsito de natureza grave, prevista no artigo 181 Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além da perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acarreta multa de R$ 195,23. A multa é aplicada ao proprietário do veículo.

Fiscalização: acione o 156

Informações sobre irregularidades de trânsito podem ser repassadas pelo cidadão pela Central de Atendimento ao Cidadão 156. O atendimento é feito pelo telefone, pelo site ou pelo aplicativo Curitiba 156.

A partir dessas manifestações, a Defesa Social e Trânsito consegue organizar ações específicas, nos bairros e no centro da cidade.