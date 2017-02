A Setran fará uma operação especial de trânsito de segunda (13) a sexta-feira (17), primeira semana de retorno dos alunos da rede municipal de ensino. A operação Volta às Aulas será feita por agentes da Escola Pública de Trânsito (Eptran) em cinco escolas municipais.

As abordagens educativas serão das 11h às 12h e das 16h45 às 17h45. Os agentes vão conversar com pais e responsáveis pelos estudantes, entregar material educativo sobre o trânsito e explicar a importância de se usar equipamentos de segurança, como cinto e cadeirinhas no banco traseiro. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), crianças até 1 ano de idade precisam ser transportadas no equipamento chamado bebê-conforto. Depois, em cadeira específica para a faixa etária de 1 a 4 anos ou de 4 a 7,5 anos.

As orientações também abordarão comportamentos seguros no trânsito: embarque e desembarque das crianças pelo lado da calçada, travessia na faixa de pedestres, respeito ao limite de velocidade, não estacionar em fila dupla.

O retorno às aulas na segunda-feira (13) marcará a volta de 141 mil alunos da rede municipal de ensino, de 185 escolas e 206 Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEIs).

Locais das blitzes educativas

Segunda-feira (13): Cajuru

Escola Municipal Omar Sabbag

Local da abordagem – Luiz França próximo à Rua Vicente de Carvalho

Terça-feira (14): Bairro Alto

Escola Municipal Professor Kó Yamawaki

Local da abordagem Av. Victor Ferreira do Amaral próximo à rua Pastor Manoel V. de Souza

Quarta-feira (15): CIC

Escola Municipal Dom Bosco

Local da abordagem – Rua João Bettega próximo a Av. das Industrias

Quinta-feira (16): Sítio Cercado

Escola Municipal Rio Negro

Local de abordagem – Rua Filósofo Humberto Rohden próximo à Rua Celeste Tortato Gabardo

Sexta-feira (17): Boqueirão

Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo

Local de abordagem – Rua Anne Frank próximo à Rua Antônio Schiebel