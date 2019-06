Programação reúne atividades variadas como contação de histórias, oficinas e espetáculos teatrais

O Sesi Portão vem se consolidando nos últimos anos como um espaço cultural dedicado a oferecer uma programação artística de qualidade para o público infantojuvenil de Curitiba. Com opções de entrada franca e ingressos a preços populares, a intenção é aproximar as crianças das mais variadas manifestações culturais. Em junho, o Teatro promove mais uma ação com este objetivo. É o projeto Tardes Brincantes, que tem a sua primeira edição no dia 15.

Um sábado por mês, o Teatro Sesi Portão vai abrir as suas portas durante toda a tarde com uma vasta programação artística gratuita para toda a família aproveitar. É um dos mais novos projetos do Sesi Cultura Paraná, o Tardes Brincantes. A primeira edição reúne contação de histórias de autoras nacionais, oficina cultural de lendas brasileiras e espetáculo teatral da Cia Analgésica.

As atividades acontecem das 13h às 18h. Tudo com entrada franca e classificação livre. Confira os detalhes da programação logo abaixo.

SERVIÇO

O Sesi Cultura Paraná apresenta Tardes Brincantes no Sesi Portão

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS:

“Elas contam contos”, com Ligia Quirino (13h às 14h)

Nesta sessão de contação de histórias são apresentadas obras de autoras brasileiras, como: Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Sueli Araújo, Clarice Lispector, Heloisa Pires Lima, entre outras. A ideia do projeto é dar voz à escrita feminina de maneira lúdica e dinâmica. As histórias são variadas e apresentam como personagem central sempre uma menina.

OFICINA:

“No Brasil tem … a Lenda virando cena” , com Juliane Souto (14:30h às 16:30h)

Resgatar as lendas brasileiras e transformá-las em cena por meio do teatro de animação é o objetivo desta oficina voltada ao público infantil. Os alunos emprestam aos objetos utilizados na oficina variadas possibilidades de manipulação, ressignificando-os até transformá-los em seus personagens. “No Brasil tem… A Lenda virando cena” permite desbravar lendas, objetos e, acima de tudo, a espontaneidade e a imaginação das crianças.

ESPETÁCULO TEATRAL:

“No tanque do quintal tem um mar pra juvenal “, com a Cia Analgésica (17h às 18h)

O espetáculo “No Tanque do Quintal tem um mar pra Juvenal” faz parte da trilogia do macro-projeto “Bichos do Quintal”. São narrativas que apresentam uma criança como personagem principal e o cenário é sempre o quintal da casa, um espaço de descobertas, um lugar que é conhecido e confortável e que valoriza a interação com o mundo e a natureza. A musicalidade do espetáculo apresenta canções populares brasileiras que fazem parte do imaginário da criança, como as cantigas de roda.

SESI CULTURA – Foi em 2008 que a Regional Paraná do Serviço Social da Indústria inaugurou uma área especificamente dedicada ao desenvolvimento de ações culturais ancoradas nas diretrizes previstas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, como a diversidade, a pluralidade e a autonomia. Desde então, o Sesi Cultura Paraná tem promovido o acesso à cultura com foco em programas de formação artística e cultural, investindo em processos criativos, formação de plateia para todas as linguagens e na formação e desenvolvimento cultural com vocação local. O Circuito Cultural Sesi, o Festival Sesi Música, os Núcleos Criativos do Sesi, o Zoom Cultural, os Programas Sesi Música, Sesi Arte, Sesi Audiovisual e Sesi Artes Cênicas são exemplos de programas desenvolvidos pela Gestão Cultural do Sesi. De 2008 até 2017, mais de um milhão de espectadores tiveram acesso à cultura por meio de cerca de 8,4 mil ações culturais realizados pelo Sesi Paraná. Todas essas ações sempre tiveram como objetivo o acesso ao bem cultural para o trabalhador da indústria, seus dependentes e para a comunidade de um forma geral, além da difusão da arte em todas as suas manifestações, valorizando a diversidade e a pluralidade do povo brasileiro.

Fonte: Smartcom Comunicação