Haverá palestras, talk shows e oficinas voltadas para o reposicionamento do negócio; as inscrições são gratuitas

Empreendedores de pequenos negócios da beleza e estética podem se inscrever para o evento “Empreendedores da beleza”, que apresentará tendências, inovações, produtos e serviços, com foco no mercado e no comportamento do consumidor. O encontro será online na segunda-feira (16), com participação gratuita. As inscrições estão disponíveis no portal do Sebrae/PR.

A consultora do Sebrae/PR, Patricia Santini, destaca que a densidade do setor no Paraná demonstra o potencial para inovação a ser explorado. Em se tratando apenas de empresas formalizadas, conforme o Cadastro Sebrae de Empresas (CSE) baseado em dados da Receita Federal, há dez cidades paranaenses que possuem, cada uma, cerca de mil negócios do ramo, sendo elas as que mais concentram empresas do setor no Estado.

“Os dados são expressivos, mas ainda há muitos negócios atuando na informalidade, além de MEIs que podem crescer. Queremos contribuir para a profissionalização do setor e também com a reinvenção e reposicionamento dos negócios diante da pandemia”, avalia a consultora.

O evento terá palestras, talk shows e oficinas. A partir das 9h30, será realizada a palestra “Comportamento do novo consumidor e biossegurança”. Na sequência, haverá talk shows com as empresárias Karin Stofela, do salão Kafofo Cabeleireiros, de Cascavel, e Natacha Lopes, da loja e maquiagem Black Hells, de Maringá.

Com a demanda crescente pelo bem-estar, acentuada em razão da pandemia, os empreendedores precisam usar a criatividade para encontrar alternativas que possam melhorar a experiência do cliente. Essa e outras abordagens sobre o mercado serão exploradas na palestra “Tendência e estudos”, quando será apresentada pesquisa sobre o consumo dos paranaenses.

“Será um momento para repensar o negócio conforme as tendências do mercado e identificar onde estão as novas oportunidades”, frisa a consultora.

A segunda etapa do evento será de oficinas, disponíveis apenas para os primeiros 30 inscritos. Estão programadas oficinas em dois horários, das 13h30 às 15h30 e das 16h às 18h30, para aprofundamento sobre o assunto de tendências e para os participantes colocarem a mão na massa na elaboração de soluções.



Cidades do Paraná com maior concentração de empresas de beleza e estética:

* Número de empresas: 833,33 – < 1000

Cascavel

Colombo

Curitiba

Foz do Iguaçu

Guarapuava

Londrina

Maringá

Pinhais

Ponta Grossa

São José dos Pinhais