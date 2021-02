A ferramenta é gratuita e pode ser acessada via internet pelo site ou baixada na sua loja de aplicativos

No ano de 2020, 600 mil potenciais empreendedores acessaram o Sebrae Canvas, que ajuda a estruturar um modelo de negócio. De forma simples, ágil e dentro da metodologia conhecida mundialmente, a ferramenta online e gratuita auxilia a planificar pontos como: que negócio montar, quem é o cliente, custos, entre outros.

Disponível há cinco anos no Sebrae/PR e com mais de 1 milhão de Canvas produzidos, a ferramenta está em constante evolução e, com o tempo, ganhou uma versão para celular. No meio digital há algumas modificações tanto para desktop quanto para a versão mobile, disponível para Android ou IOS.

Empreendedora em Curitiba, Cristina Cunha, conta que já possuía uma ideia de negócio, a loja online de presentes Lume Blume, que está no ar desde 2019. Porém, por indicação de amigos, decidiu aplicar a ferramenta para atualizar o plano de negócios.

“Tínhamos um plano com uma ideia de 2019, com alguns fornecedores e outros itens, mas com a pandemia, refizemos no Canvas readequando algumas áreas. Foi bom para testar o que estávamos fazendo certo ou não. Usamos tanto no desktop e no celular e foi muito simples, tranquilo e intuitivo”, relata a empresária.

Um Canvas pode ser entendido como um mapa, ou seja, uma forma de resumir e esboçar os elementos principais de um determinado negócio. A metodologia proposta é conhecida mundialmente e permite construir um descritivo que responda a 9 blocos, como atividade-chave; parceiros-chave; recursos-chave; proposta de valor; relação com o cliente; canais; segmento de mercado; estrutura de custos e fonte de renda.

De acordo com a consultora do Sebrae/PR, Adriana Schiavon, o Canvas trata-se de uma maneira digital de fazer o planejamento da empresa, já que muitos jovens não se adaptavam ao formato tradicional em papel.

“Devido à pandemia, no ano passado, muitas pessoas abriram negócios e encontraram no Canvas a maneira mais simplificada e visual para fazer o planejamento. Para as pessoas que ainda não sabiam como usar a ferramenta, fizemos uma ajuda autoexplicativa em formato EAD. Percebemos muita procura desses materiais. O melhor é que tudo é online e gratuito”, esclarece a consultora.

A consultora ressalta ainda que o Sebrae não possui acesso aos Canvas produzidos e que os mapas são privados aos usuários. Entretanto, a ferramenta oferece a possibilidade de deixar o Canvas para compartilhar (com sócios, por exemplos), fazer o download, interagir e conhecer outros Canvas de outros empreendedores. Tudo de acordo com a demanda de cada usuário.