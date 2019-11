Com o objetivo de buscar talentos na área de TI, a RP INFO e empresas conectadas ao HIPE, participam do Hackathon de Carreiras da Universidade Positivo, que será realizado no dia 30 de novembro, das 7h às 20h. Além de oferecer uma palestra interativa aos 600 participantes, as empresas conectadas ao HIPE estarão com vagas abertas para quem se destacar no evento e para quem se encaixar nas necessidades e perfil das empresas.

As vagas são para a RP Info, que oferece soluções de gestão e automação para o varejo brasileiro, e para a Pacer, uma solução desenvolvida por meio da HIPE que irá revolucionar o embarque nos aeroportos.

Com o Selo Great Place to Work (GPTW), a RP Info é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar. A certificação é o resultado de uma pesquisa de clima organizacional, que analisa a satisfação dos colaboradores e premia as empresas que possuem altos padrões de excelência na gestão de pessoas.

No evento, os talentos selecionados vão participar de 12 horas de preparação profissional com dois workshops, treinamento em realidade virtual, dinâmicas, entrevistas e pitchs. Além disso, cada um vai receber um feedback individualizado e os 200 selecionados nos workshops participarão de sete trilhas com desafios propostos pelas empresas patrocinadoras.

Segundo a gerente de RH da RP Info, Leidiana Brancher, as empresas do grupo se destacam pela criatividade e pelo relacionamento diferenciado que buscam construir com seus colaboradores e clientes. “Somos uma empresa extremamente tecnológica que valoriza a relação humana, por isso, mais do que talentos na área de Tecnologia da Informação, queremos profissionais que façam a diferença no dia a dia de uma empresa e que estejam dispostos a agarrar as oportunidades que iremos oferecer”, afirma.

Leidiana destaca, ainda, que o Grupo RP Info não está interessado apenas em preencher as vagas. “Vamos para o evento focados em caçar talentos, independentemente das vagas que temos”, completa.

Os critérios serão: desempenho no Hackathon, experiência profissional e habilidades técnicas. A escolha será feita em conjunto pela gerente de RH e pelo responsável da área.

Sobre a RP Info

A empresa está no mercado desde 1991 e oferece os mais completos e modernos sistemas de Gestão e Automação para o Varejo. Atende mais de 1800 lojas e realiza mais de 500 projetos por ano.

Com uma matriz em Mariópolis e unidades em Curitiba e São Paulo, a RP Info também conta com núcleos técnicos em 17 estados.