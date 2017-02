Há alguns anos estamos vivendo a era dos smartphones e seus aplicativos. Muitas das forças de criação de marketing digital estiveram voltadas para este nicho, que se caracterizou como um dos mercados com maior crescimento da última década. No entanto, 2016 parece ser o ano para outra ferramenta, ainda pouco explorada no marketing digital: os robôs.

Os robôs, ou “bots”, são em sua definição mais ampla softwares que realizam atividades repetitivas de maneira automatizada na internet. A nova geração de “bots”, no entanto, são softwares que agem como usuários através de inteligência artificial.

Durante a conferência F8, em abril deste ano, o Facebook anunciou o lançamento de uma plataforma de compra e construção de códigos para robôs para seu aplicativo de chat, o Messenger. Os “chatbots” irão permitir que usuários completem tarefas como organizar reuniões e pedir produtos através de textos curtos.

As possibilidades de uso dessa nova geração de robôs de marketing são inúmeras. Em e-commerce, por exemplo, os “bots” podem atuar como “vendedores humanos” dentro de uma loja, oferecendo produtos e fechando a compra para os clientes. Além dos robôs de vendas, também existem robôs de rastreamento, responsáveis por estudar os hábitos de visitantes de determinados websites.

O mercado brasileiro está começando a explorar o nicho de inteligência artificial para marketing digital. Raphael Lacerda e Rodrigo Schvabe são diretores da Mercado Binário, empresa de marketing digital pioneira em automação, sediada em Curitiba-PR. Para eles, as empresas brasileiras usam menos de 10% das tecnologias de automação de marketing disponíveis no mercado, “por falta de conhecimento ou metodologias de aplicação”, segundo Raphael.

Na área do marketing digital, automatizar é uma maneira de diminuir custos que também proporciona alto retorno. O caminho, no entanto, não é automatizar tudo. É necessário que seja realizado um estudo dentro de uma organização para decidir que áreas automatizar. Segundo Rodrigo Schvabe, “automatizar é importante, porém a resposta humanizada é insubstituível”.

Precisando aumentar seus resultados de vendas com marketing digital de performance? Informações sobre o robô de automação Elevaweb e a empresa Mercado Binário, acesse > http://mercadobinario.com.br

Marketing de Vendas e Automação

mercadobinario.com.br | Conheça o Robô de Marketing Digital exclusivo da Mercado Binário