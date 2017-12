Em solenidade com o prefeito Rafael Greca ontem, governador confirmou repasse de R$ 80 milhões para que o município execute as novas passagens de nível. A Linha Verde (antiga BR-116) corta Curitiba de Norte a Sul e é uma das principais ligações entre bairros da capital

O governador Beto Richa confirmou na terça-feira (19) um investimento de R$ 80 milhões na Linha Verde, uma das principais vias de Curitiba, que interliga o Sul e o Norte da capital. Richa e o prefeito Rafael Greca anunciaram a construção do viaduto da Avenida Anne Frank e das trincheiras nas regiões das estações Santa Bernadete e São Pedro.

Além de segurança, as obras vão garantir maior fluidez ao trânsito. “A Linha Verde foi construída na minha administração como prefeito de Curitiba e apresenta pontos críticos de congestionamentos. Estou satisfeito por anunciar, junto com o prefeito Greca, o investimento que vai solucionar esses problemas”, disse o governador.

Richa enfatizou que o ajuste fiscal feito pelo Governo do Estado permite investimentos em todos os municípios do Paraná e que a capital não ficou de fora. “Além destes R$ 80 milhões para obras na Linha Verde, outros R$ 120 milhões já foram confirmados para melhorias de ruas de Curitiba. Some-se a isso recursos para a área de saúde e compra de medicamentos”, disse o governador.

PRIORIDADE – O prefeito Rafael Greca explicou que a construção do viaduto e trincheiras na Linha Verde é uma prioridade na sua administração. “São obras muito solicitadas pelos moradores, pois solucionarão pontos críticos de ligação de importantes bairros da capital”, disse ele. Serão beneficiados os bairros Pinheirinho, Xaxim, Capão Raso, Novo Mundo, Boqueirão, Vila Fanny, Lindoia e Prado Velho.

Segundo o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, essas obras só não foram feitas no período de construção da Linha Verde porque o projeto na época não permitia mudanças, em função de financiamento internacional. “As obras, agora confirmadas, vão melhorar a mobilidade urbana. O viaduto traz conforto, segurança, é uma mudança extrema para mobilidade”, disse ele.

Os recursos serão repassados pelo Governo do Estado a fundo perdido ao município. O convênio é com a Secretaria de Estado Infraestrutura e Logística. Rafael Greca explicou que Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) vai trabalhar agora na elaboração dos projetos. Ainda em 2018 as obras serão licitadas pela Secretaria de Obras Públicas de Curitiba.

VALIOSA – O prefeito também enfatizou que, além das obras na Linha Verde, 260 importantes ruas de Curitiba receberão melhorias, com fresagem e reciclagem, compondo o investimento de mais R$ 120 milhões. “A parceria do Governo do Estado com Curitiba foi valiosa neste ano”, afirmou ele.

Outra parceria é para doação de vigas para construção de seis pontes de concreto. Havia mais de sete anos que a Prefeitura não construía esse tipo de pontes na cidade.

RECAPE – Foram entregues obras de recape de 3,6 quilômetros na parte Sul da Linha Verde, no trecho entre a alça de acesso do Contorno Leste e a Rua Izaac Ferreira da Cruz. O investimento nas obras é de R$ 1,9 milhão, recursos do município.

