Neste momento além de Curitiba, Paraná, Brasil, o mundo vem enfrentando esta pandemia, pensando na criança esse “pedacinho de gente”, carinhosamente falando, vamos tirar férias de nosso mau humor, das tristezas, angustias e vamos nos reinventar, brincar, ensinar e aprender junto com elas.

Nesse vazio diário, onde a vida parece estar parando, as ruas calmas, os parques vazios, as crianças não podem perder o pique. Já estão sem o contato com a escolas, com lazer. Muitos sem ver os avós, mas sabemos que isto faz parte nesses dias tão difíceis em que o mundo se encontra.

Se você está home office e não tem muito tempo para elas, não de um celular com joguinho o tempo todo, pensando: pronto tá resolvido.

Tire uns minutinhos do seu trabalho, caso não tenha criatividade para bolar umas brincadeiras, procure na internet, tem muita ajuda, mas não caia na ociosidade.

A vida, esse belo desafio que enfrentamos, pode servir de exemplo para desafiar a nós mesmos resgatando um pouquinho de nossa infância.

Desvendar os mistérios rotineiros e, no dia a dia, seja na arrumação da casa, na cozinha, no lanchinho:- envolva seu filho nessas tarefas, mas sem cobranças. Tenho convicção que você vai se sentir muito bem, pois nada mais plausível que intercalar esse tempo de pandemia com a pureza da criança.

Hoje as redes sociais já arrastam nossos filhos para um outro mundo, risco de levá-los a perder o essencial para seu desenvolvimento, que são as brincadeiras, o movimento, enfim… Aproveite a rede social e crie um grupo de mães…compartilhe experiências e brincadeiras, tenho certeza que muito mais alegria vai reinar em seu lar e seu filho vai curtir muito essa experiência descobrindo coisas novas em sua casa com sua família.

Vamos lá, tente …reinvente e deixe a mais uma criança contente.